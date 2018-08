Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Sit, Arwen!" schallt es über den Rasen vor dem Wilhelmi-Gymnasium. Und Arwen, ihres Zeichens Border-Collie, setzt sich brav vor die Füße von Ronja, die ein Leckerli aus der Tüte holt und es der Hündin zur Belohnung gibt. Die 13-jährige Schülerin ist seit ihrem ersten Schuljahr am Wilhelmi-Gymnasium in einer so genannten "Hundeklasse" und besucht auch die Hunde-AG der Schule. "Zunächst bekam ich einen Brief, in dem meinen Eltern und mir mitgeteilt wurde, dass ich in eine Hundeklasse käme", berichtet Ronja. "Das fand ich sofort toll."

Ein Projekt der AG war die Teilnahme mit einem Video beim Landeswettbewerb Tierschutz des Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Dort erreichten die Schüler, die sich anhand wissenschaftlicher Studien gegen Tierversuche aussprechen und aufzeigen, was jeder einzelne für den Tierschutz tun kann, den vierten Platz (wir berichteten). Die Schüler recherchierten und erstellten Plakate, auf denen sie wissenschaftlich darstellen, was gegen Tierversuche spricht. Sie zeigten, dass viele Hersteller sogar EU-Richtlinien umgehen, um dennoch an Tieren testen zu können. Zusätzlich geben sie Hinweise auf Positivlisten, in denen tierfreundliche Produkte genannt sowie konkrete Alternativen aufgezeigt werden.

René Morper, Biologielehrer und Herrchen dreier Border-Collies, ist Leiter der AG. Er brachte das WHG "auf den Hund": "Erstmals kam mir die Idee mit Hunden an der Schule 2014", sagt er, während seine Schülerinnen mit den Hunden auf der Wiese umhertollen. Zunächst absolvierte Morper mit zwei Hunden die Ausbildung zum Besuchs- und Therapiehundeteam, an der Hundetrainerin Nadia Winter maßgeblich beteiligt war. Inzwischen gehört ein dritter Hund zum Team. "Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein Präsenzhund positiv auf das Sozialverhalten von Schülern auswirkt", erklärt Morper. "Außerdem kann schon die bloße Anwesenheit der Hunde den Stressfaktor, zum Beispiel bei Prüfungen, senken."

Bevor der Lehrer jedoch mit seinen Hunden unterrichtet, wird mit Schülern und Eltern abgeklärt, ob eine Allergie oder Angst vor den Vierbeinern vorliegen. "Durch die Hunde konnten wir aber bei manchen Schülern sogar Ängste abbauen", sagt der Pädagoge stolz. Und mittlerweile trägt das WHG das Logo "Schulhund", das für "tiergestützte Pädagogik" steht. Neben dem Umgang mit Hunden lernen die Schüler, die die Hunde-AG besuchen, außerdem, wie "Agility"-Training funktioniert. Hierbei werden Beweglichkeit und Gehorsam des Hundes beim Sprung über Hürden oder Slalomlauf trainiert.

Aber auch Tierarzt Dr. Klaus-Martin Finck war schon zu Besuch und übte mit den Schülern Erste Hilfe für den Hund und wie sie sich im Notfall zu verhalten haben. "Das meiste üben wir in der Praxis, ein bisschen Theorie lernen wir durch Arbeitsblätter", erklärt René Morper. Am Ende des Schuljahres nimmt dann Hundetrainerin Nadia Winter die praktische Prüfung ab, und nach bestandener Theorie haben sich die Schüler den "Schülerhundeführerschein" verdient. Der befähigt sie, René Morper in Zukunft als Assistenten zu begleiten und die jüngeren Schüler während der AG anzuleiten. Die findet jede Woche statt, dabei wechseln sich Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe ab.

"Am besten gefällt mir Agility-Training, aber auch, dass wir lernen, wie man einen Hund begrüßt", sagt Rabea aus der sechsten Klasse. Sie erhält, genau wie Ronja, am Ende ihrer Prüfung eine Notiz im Zeugnis. "Ich bin richtig stolz auf meine Teilnehmer", sagt René Morper. "Meine Assistentinnen sind eine große Hilfe."