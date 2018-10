Sinsheim. (tk/zg) Wie entwickelt sich der Verkehr im Stadtgebiet und welche Maßnahmen sollen künftig getroffen werden? Erkenntnisse zu diesen Fragen erhofft sich die Stadt Sinsheim aus Verkehrszählungen und einer Befragung von Haushalten. Beide Projekte laufen in diesen Tagen an.

> Ziel ist es, den Verkehrsentwicklungsplan fortzuschreiben. Dieser hilft dabei, die heutige Verkehrssituation zu beurteilen und Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Die Stadt erhofft sich Erkenntnisse nicht nur zur Situation der überörtlichen Bundes- und Landesstraßen, sondern auch zur Verkehrsführung durch die Innenstadt.

> Eine Verkehrskonzeption wurde in der Vergangenheit mehrfach im Gemeinderat erörtert; die Berater der Verwaltung hatten zuletzt von einem ganzheitlichen Ansatz gesprochen, das heißt: Auch parkende Autos, Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel müssten einbezogen werden. Perspektivisch denkt man im Rathaus über eine Querspange von der Bundesstraße B39 zwischen Sinsheim und Rohrbach zur Neulandstraße nach sowie eine Direktverbindung von der Neulandstraße zur Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler. Längerfristig liegen auch Planungen für eine geänderte Zu- und Abfahrtssituation im Nordwesten, Richtung Waibstadt, in der Schublade. Einzelne Stimmen fordern seit Jahren auch den Ausbau des Radwegenetzes. Einiges davon nimmt man nun offenbar in Angriff.

> Wohnbau- und Gewerbeflächen in künftigen Zeiten und deren Verkehrsanbindung sollen bei der kommenden Untersuchung mitbedacht werden; außerdem sollten "die Belange von Bus und Bahn festgestellt" werden. Erkenntnisse zum Parken in der Stadt und für das Rad- und Fußwegenetz, "insbesondere in der Kernstadt" erhoffe man sich außerdem. Hierzu würden aktuelle Zahlen und Informationen benötigt.

> Die Erhebungen im Lauf des Oktobers führen wohl erst mittelfristig zu konkreten Maßnahmen; die Untersuchung umfasst zunächst die Kernstadt, Rohrbach und Steinsfurt. Aus dem Verkehrsentwicklungsplan werden zunächst strategische Ziele formuliert, die dann in die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt einfließen sollen.

> Was wird untersucht? Umfangreiche Verkehrserhebungen sind ein Teil der Aktion. Mit Kameras werden automatisierte Zählungen des motorisierten Verkehrs sowie des Rad- und Fußverkehrs auf den Straßen vorgenommen. Um den Datenschutz zu wahren, sollen die Aufnahmen mit einer niedrigen Auflösung gemacht werden, die dafür sorgt, dass Gesichter und Kennzeichen nicht zu erkennen sind. Zu den reinen Zahlen sind Informationen notwendig, welche Orte besonders frequentiert werden.

> Eine Haushaltsbefragung soll darüber hinaus Aufschluss geben über die Verkehrs-Bedürfnisse und -Gewohnheiten der Bevölkerung aus den innerstädtischen Ortsteilen. Hier sei man auf die Hilfe der Bürger angewiesen. Der Modus ist ungewöhnlich: Am Donnerstag, 25. Oktober, werden alle Bewohner eines Haushaltes ab einem Alter von sechs Jahren gebeten, Protokoll zu führen über die an diesem Tag zurückgelegten Wege. Hier sei eine möglichst detaillierte Beschreibung notwendig. Die Teilnehmerzahl pro Haushalt ist auf vier Personen beschränkt.

> Befragungsunterlagen werden mit dem städtischen Amtsblatt an die Haushalte in der Kernstadt Sinsheim sowie in Rohrbach und Steinsfurt verteilt. Auch diese Unterlagen würden anonym behandelt und dienten ausschließlich dem Zweck der Verkehrsentwicklungsplanung. Nach Ende der Auswertung würden sämtliche Fragebögen vernichtet. Die Teilnahme sei freiwillig, heißt es bei der Verwaltung; allerdings könne die Erhebung nur bei umfangreicher Beteiligung aussagekräftige Ergebnisse liefern. Die Qualität späterer Entscheidungen hänge maßgeblich davon ab, wie viele Bürger sich an der Beantwortung der Fragen beteiligten.