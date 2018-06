Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Sachsweg ist ein Kleinod unter den Wanderwegen Sinsheims. Von der Sommerhälde am Rand der Innenstadt mäandert der kleine, wildromantische Pfad an der Hammerau-Siedlung vorbei. Durch hohen Mischwald und dunklen Tann’ geht es hinauf an den Fuß des Steinsbergs; versteckt und idyllisch. Wer im Kraichgau noch echtes Ganghofer-Gefühl finden will, der muss den Sachsweg gehen. Doch dieser gerät zusehends unter die Stollenräder.

Action statt Waldeinsamkeit. "Schnellabfahrt mit enger Kurve" - so macht eine Website, auf der sich Mountainbike-Fahrer verabreden, Werbung für die "Sachsweg-Singletrail Runde von Hilsbach". Für die "mittelschwere Mountainbike-Tour" seien eine "gute Grundkondition" und eine "fortgeschrittene Fahrtechnik nötig". Dafür sei der Startpunkt der Tour gut "mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar", am besten würde man an der Seewaldstraße aus dem Bus aussteigen. Eine Karte gibt’s gleich dazu mit Koordinaten wie einer "Schnellabfahrt mit enger Kurve" oder dem "oberen Sachsweg mit Sprung und Senke". Wie so eine Tour dann aussieht, zeigen Internet-Videos aus Helm- und Körperkameras, mit denen die Schussfahrten dokumentiert werden, unterlegt mit Heavy Metal Musik.

Wie der Sachsweg unter die Räder kommt

"50 Prozent Fuß- und 50 Prozent Radspuren" - dass sich am Sachsweg etwas verlagert, bemerkt Förster Dietmar Weiland auf seinen Kontrollgängen im Stadtwald. Weiland und Philipp Schweigler, Forstinspektor in den Wäldern rund um Sinsheim, steigen von der Hammerau hinauf in Richtung des Pfads; an eine Stelle, die erst vor kurzem entdeckt wurde und die die Förster verblüfft hat. Denn offenbar gibt es Radfahrer, denen die Abfahrt auf dem kaum einen halben Meter breiten Sachsweg inzwischen nicht mehr extrem genug ist. In einer Schlucht kurz unterhalb des Sachswegs wurde das Gelände zu einer Art Rennstrecke modelliert: Überhöhte Kurven, Buckelpisten, Schanzen und Sprünge, ja sogar Befestigungen aus Stangenholz wurden eingebaut. Ein Schild wurde gemalt - mit dem Hinweis auf eine "Drop Zone", eine Art Sprung-Zone.

"Da wurde richtig viel Material bewegt", sagt Weiland nicht unbeeindruckt: "Die haben sogar schwere Sandsteinbrocken hierher transportiert." Keine 50 Meter weiter auf dem etwa 500 Quadratmeter großen Parcours entdeckt Philipp Schweigler eine merkwürdige Struktur auf dem Waldboden: ein Tarnnetz mit Camouflagemuster, darunter ein Eimer: "Grabutensilien". Die Förster sind auf eine illegale Geländepiste gestoßen, angelegt in einer so genannten "Klinge", einer Struktur, wie sie typisch für die Kraichgauer Wälder ist.

Ein Grasfrosch springt auf, als hätten ihn die Förster bestellt, um ihr Anliegen zu untermauern. Auf dem feuchten Boden liegen Eulenfedern. Weiland erinnert sich "an brütende Uhus", die er genau im selben Gebiet im vergangenen Jahr bestätigt hat. "Wir sind richtig tief im Wald", sagt Weiland; hier seien die Orte, die von ruheliebenden Lebewesen, wie den Uhus aufgesucht würden. In den kraichgautypischen Klinge-Strukturen habe sich über Jahrhunderte eine typische Flora und Fauna entwickelt.

Ein gewisses Verständnis könne Forstinspektor Schweigler für die Mountainbiker sogar aufbringen: "Mir ist klar, dass das ambivalent ist und denen Spaß macht." Die Fahrrad-Industrie, räumt auch Dietmar Weiland ein, "sorgt ja für genügend Anreize" mit so genannten Downhill- und Trial-Fahrrädern, extremen Federgabeln und Bereifungen. Auch Weiland kennt die Beiträge über den Sachsweg in einschlägigen Foren, hat die Videos auf Youtube gesehen. Ein Waldbesitzer könne die Entwicklung nicht steuern, schildert er: "Plötzlich ist dein Gebiet im Forum ein Geheimtipp."

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Als Kenngröße gelten zwei Meter Wegbreite, schildert Philipp Schweigler. "Auf jedem normalen Waldweg ist Mountainbiking erlaubt", sagt er. Auf dem gewundenen und unübersichtlichen Sachsweg, auf dem auch viele ältere Menschen und Familien mit Kindern wanderten, sei "das Risiko erheblich, dass es zu Zusammenstößen mit Downhill-Fahrern kommt." Ein triftiges Argument gegen die unerlaubte Schussfahrt sei auch, dass die entlegene Gegend ein Rückzugsort für Wildtiere ist.

Doch was kann man gegen das ausufernde Freizeitverhalten tun? Die Förster überlegten, zunächst den angelegten Parcours stillzulegen. Mehr Kontrollgänge in der Gegend des Sachswegs und Aufklärung seien ein zweiter Schritt, denn "nicht jeder Mountainbiker dürfte wissen, dass er das nicht darf." Führe auch dies nicht zum erwünschten Ergebnis, wird wohl das Ordnungsamt ran müssen: "Dann werden Knöllchen verteilt."