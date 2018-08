Von Günther Keller

Sinsheim. "Gehen Sie zu dem Herrn da", erfuhr der 63-Jährige, als er in der Kreis-Behörde in der Muthstraße seine Eierschachtel mit zwei Granaten abgegeben wollte. "Der Herr da" war vom Jugendamt, aber das wusste der Besucher nicht. Der ungewöhnliche Fall hatte in den letzten Tagen für reichlich Gesprächsstoff und auch Nachfragen gesorgt. Die RNZ sprach mit dem Mann, der zwei Kriegswaffen nur mit einiger Mühe und nicht weniger Irrungen los wurde.

Wie kamen Sie an die Teile?

Eine Bekannte von mir räumte in Flinsbach eine Scheune aus, weil dort ein Fest gefeiert werden sollte. Dabei fielen ihr die Teile, die wie eine überdimensionierte Zigarre aussehen, in die Hände. Ein Landwirt hatte sie vermutlich in den Nachkriegsjahren aus dem Acker gezaggert und aufgehoben. Wir hatten natürlich keine Ahnung, dass das scharfe Granaten sind, sondern hielten es für alte Munition.

Und dann?

Die Granaten wurden zunächst mit anderem Schrott zur AVR-Deponie nach Sinsheim gebracht. Dort fragte meine Bekannte, ob man das hier entsorgen kann. Das sei problematisch, wurde ihr gesagt, die AVR nehme das nicht, sie solle sich an die Polizei wenden. Daraufhin hat sie die Granaten wieder mitgenommen und bei der Polizei angerufen, wo ihr wiederum gesagt wurde, dass das Landratsamt zuständig sei.

Den Transport zur Kreisbehörde haben dann Sie übernommen?

Ja, weil ich sowieso in der Nähe war.

Und warum der Eierkarton?

Einfach, damit die Teile gegen eventuelle Erschütterungen etwas gepolstert waren.

Dann standen Sie im Landratsamt. Wie ging es weiter?

Man hat mich dort an einen Herrn, offenkundig Mitarbeiter des Landkreises, verwiesen. Dem habe ich den Sachverhalt dann geschildert.

Er war vom Jugendamt.

Das wusste ich doch nicht. Er schien sich auszukennen und hat die Granaten dann auch entgegengenommen. Ich fragte noch, ob ich meinen Namen und meine Adresse für eventuelle Rückmeldungen hinterlegen soll. Das sei nicht nötig, hieß es. Er hat noch darauf hingewiesen, dass für die Abgabe von Kriegswaffen eine Amnestie bestehe und dass man das anonym erledigen könne. Das hat mich zwar gewundert, aber wenn es so ist.

Dann wurde das Gebäude evakuiert.

Davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe dann erst in der Zeitung gelesen, dass der Mann, der die Granaten abgegeben hat, gesucht wird. Daraufhin habe ich mich sofort bei der Polizei gemeldet.

Wäre es angesichts des ganzen Hin und Hers vielleicht doch gescheiter gewesen, die Teile in die Mülltonne zu werfen?

Auf keinen Fall. Wie ich inzwischen nachgelesen habe, enthält eine derartige Gewehrgranate mehr Sprengstoff als eine Handgranate. Deshalb musste ja im Weilerer Steinbruch kontrolliert gesprengt werden. Die Dinger sind richtig gefährlich.