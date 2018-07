Legal am Steinsberg Gas geben dürfen nur die Starter der Klassik-Geländefahrt des MOC Steinsberg, die in diesem Jahr am 25. August wieder stattfindet. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Dauerbrenner am Fuß der Burg: Es wird zu schnell gefahren, speziell auch über den Steinsberg-Parkplatz und auf der Anhöhe Richtung Burg. Von "massiven Beschwerden" der Anwohner in der Straße Am Weinberg wurde jetzt im Weilerer Ortschaftsrat gesprochen. Man bemühe sich, eine Lösung zu finden, sagte Ortsvorsteher Manfred Wiedl.

Doch dies gestaltet sich offenbar schwieriger als geglaubt. Bereits vor ziemlich genau einem Jahr war das Thema schon einmal im Ortschaftsrat. Damals kam man überein, die Kontrollintensität zu verstärken und mit noch mehr Beschilderung auf die Tempo-30-Zone entlang der Zufahrt zur Burg hinzuweisen, außerdem auf das dortige Landschaftsschutzgebiet.

Maßnahmen mit offensichtlich geringer Wirkung: Inzwischen zeichnen sich Spuren von Reifengummi auf dem Pflasterbelag des Parkplatzes ab - Hinterlassenschaften von "Burnout"-Manövern, bei denen Fahrer starker Motorräder das Hinterrad durchdrehen lassen. Bisweilen finden sich auch schwarze Reste von Kohle - Hinterlassenschaften von Grüppchen, die hier Shisha-Wasserpfeifen rauchen. Der Steinsberg-Parkplatz: ein Jugendlichen-Treff seit Generationen, von denen jede ihre Rituale mitbringt.

Von einem anderen "Brauch" erzählte man schon in den 70er-Jahren: der Steinsberg mit seinen durchaus zum zügigen Fahren einladenden Kurven als "Prüfung" für Straßenrennfahrer. Vom Fuß der Burg geht es über die Strecke hinunter in die Stadt. Der Kreisverkehr zur Dietmar-Hopp-Straße ist der Wende-, der Steinsberg-Parkplatz Start- und Zielpunkt. Zeiten würden gestoppt, berichten Eingeweihte; mit Helm- und Lenkerkameras würde das gefährliche Vergnügen gefilmt. Wendige Sportmaschinen mit Fahrern in professioneller Rennmontur - an manchen Abenden gehören sie zum Bild auf der Landstraße L 550, die zur Burg führt. Zu Unfällen mit Zweirädern kam es bislang glücklicherweise selten; wohl aber berichten Autofahrer von heiklen Situationen und Überholmanövern. In jüngster Zeit fanden öfter Geschwindigkeitskontrollen mit mobilen Radargeräten auf der L 550 statt.

Besonders kritisch wird es auf der "Zielgeraden", da diese von Familien mit Kindern, Gassigängern und ihren Hunden, ortsunkundigen Wanderern, Freizeitsportlern und vielen Senioren genutzt wird. Weinbergreihen machen das Gelände insgesamt unübersichtlich; auch eine Überhöhung des Parkplatzes mit einer Bergkuppe spielt eine Rolle: Ausgerechnet hinter dieser Kuppe beginnt der "gemütliche Teil" des Platzes, wo Kinder oft über Wiesen tollen, Verliebte auf dem Boden sitzen, mancher Hund eine Runde ohne Leine dreht.

Große Sandsteinbrocken schränken schon jetzt die Parkplatz-Einfahrt ein. Außerdem gilt eine Einbahnstraßenregelung. Würden zusätzliche Poller den Verkehr entschleunigen; gar die berüchtigten "Kölner Teller", die wiederum schon zu tödlichen Fahrrad-Stürzen geführt haben? Ließen sich Erhöhungen einbauen? Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl ist skeptisch: Neben Reisebussen müssten vor allem auch Winzer an den benachbarten Rebanlagen den Platz befahren können, denen man ja nicht noch zusätzlich "das Leben schwer machen" wolle, so Wiedl.

Ohnehin hat Wiedl Zweifel an der Wirksamkeit einer Geschwindigkeitsbeschränkung sowohl auf dem Parkplatz als auch an der Anhöhe zur Burg. Noch dazu sehe man es im Ortschaftsrat nicht ein, "wegen ein paar Idioten Geld in die Hand zu nehmen". Auch Wiedl sieht jugendliche Motorradfahrer als Hauptproblem im Steinsberg-Gebiet an. Nun stehe man im Kontakt mit dem Ordnungsamt, spricht erneut von "erhöhter Kontrolldichte". Letztendlich sei aber noch nicht geregelt, was genau am Ende unternommen werden soll.

Werner Schleifer, Ordnungsamtsleiter in Sinsheim, kennt den Sachverhalt bis hin zu den neuerlichen "Burnout"-Spuren. Er wisse auch, dass die kurvige Steinsberg-Strecke, ungeachtet sämtlicher Restriktionen, seit Jahrzehnten Motorradfahrer anzieht. In jüngster Zeit seien auf dem Parkplatz "konkrete Ansprachen durch das Polizeirevier Sinsheim erfolgt", die das Gelände im Auge habe. Auch den mobilen Radarmessungen auf der L 550 misst Schleifer Erfolg bei. Was Poller und ähnliche Instrumente zur Geschwindigkeitsminderung auf dem Parkplatz betrifft, klingt Schleifer ähnlich wie Wiedl: Aufwand und Nutzen stünden hier wohl eher eher im Missverhältnis.

Ein letztes Wort ist allerdings noch nicht gesprochen: Klarheit erhofft man sich von einem Ortstermin mit Ortschaftsräten und Vertretern des Polizeipräsidiums Mannheim, der noch im Juli stattfinden soll.

Dass hierbei ein Fass aufgemacht werden könnte, ist denkbar. Im vergangenen Jahr hatte Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Raserei als "nicht Weiler-spezifisches Problem" bezeichnet. Von der Adersbacher Ortseinfahrt bis in die Sinsheimer Muthstraße sei man mit ähnlichen Problemen konfrontiert.