Sinsheim-Weiler. (jubu) Mehrere Cannabis-Pflanzen hat die Polizei am Mittwochnachmittag im Sinsheimer Ortsteil Weiler beschlagnahmt. Drei Polizeifahrzeuge hielten gegen 15.30 Uhr in der Kaiserstraße. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften durchsuchte ein Gartengrundstück wegen des Hinweises auf Marihuana. Das bestätigte auch ein Sprecher der Polizei Mannheim gegenüber der RNZ am Telefon.

Das Sinsheimer Ordnungsamt war ebenfalls vertreten. An einem Gebäudeanbau fanden die Beamten schließlich mehrere große Cannabis-Pflanzen und beschlagnahmten diese. Über die Hintergründe des Einsatzes und dessen Folgen konnte der Polizeisprecher allerdings noch nichts sagen.