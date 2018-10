Sinsheim-Weiler. (jubu) Ein zunächst beinahe alltäglicher Wildunfall hat am Sonntag einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst - weil eine Insassin des Unfallautos in einer Panikattacke davonlief und in einen Bachlauf stürzte. Ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug hatte auf der Kreisstraße zwischen Weiler und Reihen ein Reh erfasst. Das Tier starb dabei.

Die Mutter des Autofahrers rannte offenbar unter Schockeinwirkung von der Unfallstelle weg und fiel in einen trocken liegenden Bachlauf etwa zwei Meter in die Tiefe. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie sich weder aus eigenen Stücken, noch mit Hilfe ihrer Begleitung aus der misslichen Lage befreien konnte.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr Weiler mit zehn Einsatzkräften hinzugezogen, welche die Frau aus dem Bachlauf retteten. Nach ihrer notärztlichen Versorgung wurde sie in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.