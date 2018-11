Sinsheim. (abc) Weihnachtsmusik mit der Stadtkapelle war am ersten Weihnachtstag in der Bahnhofstraße zu hören - und fand ein Publikum, das so groß war wie nie zuvor. Die Tradition des Auftritts vor der Buchhandlung Doll wird seit vielen Jahren gepflegt. "Ich habe hier 1986 zum ersten Mal hier mitgespielt und war zumindest als Zuhörer mit einer Ausnahme seitdem jedes Jahr hier", gab sich der Heizungs- und Sanitärmeister Jürgen Imhof aus Weiler gegenüber der RNZ als Stammgast und -musiker zu erkennen und zeigte sich begeistert von der Publikumsresonanz. Er schätzte die aktuellen Zuhörerzahlen auf die mindestens doppelte Menge des Vorjahres und lag damit letztendlich goldrichtig.

Kein Wunder - bot die Stadtkapelle doch ein buntes Potpourri musikalischer Weihnachtsklassiker, interpretiert mit Blech- und Holzblasinstrumenten. Dazu gehörten unter anderem "Alle Jahre wieder", "Leise rieselt der Schnee", "Fröhliche Weihnacht überall", "Kommet, ihr Hirten", "Es ist ein Ros‘ entsprungen", "Herbei, o ihr Gläubigen", "Tochter Zion", "Süßer die Glocken nie klingen", "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "O du fröhliche, o du selige" sowie "Stille Nacht, heilige Nacht".

Das Publikum lauschte andächtig rund eine Stunde lang und gönnte sich bisweilen eine Tasse kostenlosen Glühweins oder einen alkoholfreien Kinderpunsch. Beides wurde, genau wie reichlich Spekulatius, kostenlos von den Aktiven der Stadtkapelle ausgegeben, die sich jedoch über eine Spende freuten.

All dies hat gleichfalls eine lange Tradition, doch zeigten sich auch die Neulinge unter den Zuhörern begeistert von der Atmosphäre in der Bahnhofstraße. "Das ist eine tolle Veranstaltung", bescheinigte Helmuth Strietzel, der als Vorsitzender der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt erstmals Zeit gefunden hat, der Weihnachtsmusik mit der Stadtkapelle zu lauschen. Und auch für den ehemaligen Bezirkskantor Werner Freiberger war der Auftritt eine Premiere - hielt er doch erstmals öffentlich den Taktstock des Ensembles und lieferte wie dieses letztendlich eine tadellose Leistung ab. "Es ist noch jede Menge Kinderpunsch da", waren seine abschließenden Worte an das zahlreiche Publikum, ehe sich dieses allmählich zerstreute. Gut möglich, dass nicht wenige Zuhörer im kommenden Jahr erneut kommen.