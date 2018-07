Sinsheim. (rnz) Nachdem der bestehende Skatepark am Jugendhaus mittlerweile ziemlich mitgenommen und nicht mehr zeitgemäß ist, soll in absehbarer Zeit eine neue Anlage entstehen. Deshalb trafen sich 16 Jugendliche und Junggebliebene im Alter zwischen 6 und 44 Jahren nun vor Ort, um im Rahmen eines Ideen-Workshops ihre Vorstellungen und Wünsche in die Planung einzubringen.

Markus Bosler, der städtische Kinder- und Jugendreferent, freute sich, dass trotz der teilweise frustrierenden Erfahrungen aus den vorhergehenden Jahren noch viele Personen Interesse haben, sich in die Planungen einzubringen. Bei einer so speziellen Thematik seien die späteren Nutzer unbedingt als Experten gefragt. Die Planung soll so verlaufen, dass die Anlage am Ende auch stimmig und funktional ist. Dies war beim alten Skatepark teilweise versäumt worden: Die Anordnung führte dazu, dass manche Bestandteile überhaupt nicht fahrbar waren. Durch die Witterungseinflüsse sind mittlerweile auch Gefahrenstellen entstanden, die die Verletzungsgefahr deutlich erhöht haben.

Stadtverwaltung und Gemeinderat haben den Handlungsbedarf ebenfalls erkannt und entsprechende Geldmittel in höhe von circa 100.000 Euro im städtischen Haushalt eingestellt, damit in Sinsheim ein komplett neuer Skatepark entstehen kann. "Uns ist allerdings durchaus bewusst, dass diese Summe für einen Skatepark nicht die Welt ist", sagt Markus Bosler. Hier sollte der Spagat zwischen Attraktivität und finanzieller Realisierbarkeit der Anlage gelingen.

Für die Planung wurde das renommierte Planungsbüro "Populär" aus Nürnberg engagiert, das seit 1994 besteht und bereits über 200 Projekte in zehn europäischen Ländern umgesetzt hat. Die Planer wollen ihre Anlagen grundsätzlich in einem gemeinsamen Prozess mit den späteren Nutzern entwickeln. Deshalb waren zwei Mitarbeiter zum Workshop nach Sinsheim angereist, um mit den Skatern ins Gespräch zu kommen. Und die beiden hatten genügend Erfahrungswissen mitgebracht: Bernd Fröhner, Geschäftsführer und Gründer der Firma, war 1992 Vizeweltmeister im BMX-Freestyle. Sein Begleiter Gregor Josephus ist ehemaliger Profi-Skater.

Zu Beginn des Workshops wurde während einer gemeinsamen Begehung des Parks eine Bestandsanalyse vorgenommen, anschließend ging es im Jugendhaus weiter, wo die Nutzer von den Planern befragt wurden: Was wünscht ihr euch? Welche Nutzergruppen gibt es in Sinsheim - Skater, BMX-Fahrer, Inline Skater oder Scooter-Fahrer? Welche Elemente müssen unbedingt vertreten sein, welche sind weniger wichtig? Wie hoch darf der Schwierigkeitsgrad der Elemente sein?

Dabei zeigte sich schnell, dass sich die Mehrheit der Anwesenden einen "Pool" wünscht, also eine beckenförmige Anlage. Dieses Element erfreut sich einer großen Beliebtheit, ist aber in der Region bislang noch nicht vertreten. Somit würde der Sinsheimer Park sogar eine besondere Attraktion erhalten. Um den "Pool" herum wurden noch weitere, Straßenelementen nachempfundene Module vorgeschlagen, damit auch sogenannte "Street-Skater" zum Zuge kommen können.

Die Wünsche wurden von den beiden Planern skizziert, wodurch die neue Anlage schon eine anfängliche Kontur erhielt. Alle Anwesenden konnten sich mit diesen Überlegungen identifizieren. Die Vertreter der Firma Populär werden nun im nächsten Schritt aus den Ideen und Wünschen einen konkreten Entwurf erstellen, der im Herbst vorgestellt und erneut mit der Szene diskutiert werden soll.

"Wir müssen jedoch realistisch bleiben", sagte Markus Bosler auf Nachfrage der RNZ. "Sollte der Entwurf teurer als die eingestellte Summe werden, sehe ich Probleme auf das Projekt zukommen." Vor allem, da die alte Anlage auch noch abgetragen werden muss. Wichtig sei zunächst, dass alle Beteiligten mit der Planung zufrieden sind. Und wer weiß, vielleicht finden sich auch Spender, um die Ideen der Skater noch besser realisieren zu können.