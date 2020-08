Was passiert, wenn in Sinsheim der Grenzwert an Neuinfektionen überschritten werden sollte? Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sinsheim. (tk) Was würde passieren, wenn die Zahl der Corona-Fälle in Sinsheim den kritischen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichen sollte, auf dessen Grundlage Epidemiologen zu einer Verschärfung der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmen raten? In der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim wäre dieser Wert rein rechnerisch bei rund 18 Neuinfektionen innerhalb dieses Zeitraums erreicht. Am Mittwoch gab es laut dem Faktenblatt des Gesundheitsamts 14 aktive Fälle, am Dienstag waren es noch 13, am Montag 16, und zum Ende der vergangenen Woche war die Zahl von tagelang unveränderten sechs auf 16 Infizierte sprunghaft angestiegen. Unterm Strich heißt das, dass die Zahl der Neuinfektionen in Sinsheim von Donnerstag bis Mittwoch bei elf Menschen liegt, die in diesem Zeitraum positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind.

Fragt man das Landratsamt zum "konkreten Vorgehen" beim Erreichen des Schwellenwerts, erhält man relativ allgemein gehaltene Antworten: Grundsätzlich würden "Maßnahmen spätestens ab dem Zeitpunkt des Erreichens" des Werts ergriffen. Deren Ausgestaltung sei "vom jeweiligen Infektions- und Ausbruchsgeschehen" abhängig und auch davon, ob es sich um einen örtlichen oder auf eine bestimmte Einrichtung – etwa eine Kirchengemeinde – begrenzten Ausbruch handelt, oder ob die Infektionszahlen in der Fläche generell ansteigen. Zuständig für die Anordnung und Umsetzung von Maßnahmen sei die entsprechende Ortspolizeibehörde, lässt Kreis-Sprecherin Silke Hartmann wissen. Fragte man nun beim Ordnungsamt der Stadt Sinsheim, hieß es dort zuletzt, das Landratsamt sei "federführend in allen Dingen Corona". Auch die Sinsheimer Verwaltungsspitze verweist bei Detailfragen zur Pandemie in der Regel auf die Kreisbehörde.

Unbeantwortet blieb dort jedoch die Anfrage, welche konkreten Maßnahmen in Bezug auf die Gastronomie, Straßencafés, Einzelhandel, Freibad, Schulen und Kindergärten angeordnet werden könnten, sollte die kritische Marke in Sinsheim überschritten werden. Es würden Maßnahmen ergriffen, "wie sie unter anderem über die Corona-Verordnungen verordnet wurden – beispielsweise Maskenpflicht, Abstandsgebot, Einschränkungen auf Veranstaltungen", lautet die erneut allgemein gehaltene Antwort des Landratsamts "in Absprache" mit dessen Gesundheitsamt. Dieses stehe den Ortspolizeibehörden "selbstverständlich beratend zur Seite". Hierbei würden "insbesondere auch die Erfahrungen aus der sogenannten ersten Welle berücksichtigt".

Konkreter klang man da zuletzt bei der Stadt Sinsheim. "Nicht ganz so einfach" sei es, die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz aufs Gebiet der Großen Kreisstadt zu übertragen und daraus Maßnahmen abzuleiten, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht aus seinem Rügener Sommerurlaub. Dies hänge mit der Struktur Sinsheims zusammen, das als Flächengemeinde im Grunde aus zwölf verschieden großen Orten zwischen 330 und 10.000 Einwohnern, verteilt auf 127 Quadratkilometer, besteht. Nicht zuletzt an dieser übersichtlichen Struktur habe es, glaubt Albrecht, auch gelegen, dass man die jüngsten Infektionen "relativ schnell erfasst und gut in den Griff bekommen" habe. Urlaubsrückkehrer aus zwei Familien machten den weit überwiegenden Teil der aktuellen Infektionen aus; zuvor hatten sich Mitglieder einer rumänischen Glaubensgemeinschaft während eines Gottesdienstes infiziert. In der Folge davon wurde ein Kindergarten vorsorglich geschlossen. Bekannt wurden überwiegend milde Krankheitsverläufe.

In welche Richtung konkrete Maßnahmen gehen können, zeigt das Beispiel Offenbach. Dort wurde der kritische Grenzwert in jüngster Zeit mehrfach überschritten: Die Verwaltung der hessischen Großstadt gab über den Nachrichtendienst "Twitter" zahlreiche Verschärfungen der Infektionsschutzmaßnahmen bekannt, darunter eine Höchstgrenze für Treffen im öffentlichen Raum von fünf Personen oder Angehöriger zweier Haushalte, auch in der Gastronomie; eine Sperrstunde ab Mitternacht; Obergrenzen von 50 Personen bei privaten Feiern, wie Hochzeiten, sowie 100 Personen in Kinos, Theatern und bei Konzerten sowie von 25 Personen bei Treffen von Senioren. Außerdem wurden mehrere Kindertagesstätten und Schulen geschlossen.