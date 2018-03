Von Eric Schmidt

Sinsheim. Jörg Albrecht ging nicht mit leeren Händen fort. Zum Abschluss seines Gastvortrags bei der Kreisschiedsrichtervereinigung bekam der Sinsheimer Oberbürgermeister eine Gelbe und eine Rote Karte überreicht. "Jetzt kann ich ja mal einen Promikick pfeifen", sagte der OB, der den Fußball-Unparteiischen Rede und Antwort stand. Die RNZ hat zugehört und Fragen gestellt.

Herr Albrecht, haben Sie als Fußballer jemals die Rote Karte gesehen?

Da muss ich gestehen: Ich kann mich nicht erinnern. Ich schließ’ nicht aus, dass da mal was war, aber ich weiß es nicht mehr. Wenn es mal etwas gab, dann war es wegen eines Fouls. Es war mit Sicherheit keine Tätlichkeit.

Sie waren zu brav...?

Ich war und bin immer noch nicht groß. Ich bin eher klein und daher fürs Mittelfeld ausgestattet. Da gibt es immer etwas auf die Socken, klar. Das war bei mir auch der Fall. Und zu meiner Zeit war es so: Man hätte sich nie getraut, etwas zum Schiedsrichter zu sagen. Ich hab’ den Schiedsrichter stattdessen fragend angeschaut - so nach dem Motto: Hast Du das denn jetzt nicht gesehen, dass ich gefoult wurde. Ich denke, ich war ein sehr pflegeleichter Spieler.

Waren Sie ein Freund der Schiedsrichter?

Als Freund würd’ ich es nicht bezeichnen. Ich war auch nicht das Gegenteil davon. Ich hatte vor den Schiedsrichtern - das habe ich auch heute noch - Respekt. Für mich war der Schiedsrichter eine Respektsperson. Es war klar: Wir spielen Fußball, und es gibt eine Person, die entscheidet: Wann ist es Foul? Wann ist es Aus? Ich bin auch so erzogen: Wenn in Spielregeln etwas vereinbart ist, akzeptiert man es auch.

Wie sieht Ihre Akzeptanz in Sachen Videobeweis aus?

Da hab’ ich eine klare Meinung: Der Videobeweis gefällt mir nicht. Die Natürlichkeit des Fußballsports geht dadurch verloren. Wir wollen immer alles besser machen und perfektionieren, wir wollen immer alles optimieren - bis zum Geht-Nicht-Mehr. Das Problem ist, dass im Geschäft Fußball sehr viel Geld verdient wird, dass man denkt, man muss alles kontrollieren. Mich würde es freuen, wenn man sich zurückhalten würde und dem Fußballsport seine Natürlichkeit belässt. Das wäre mir lieber, als da eine Kamera zu haben und da noch eine Kamera und alles zu überwachen.

Das heißt: Sie wären mit dem nächsten Phantomtor, das die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga kassiert, einverstanden?

Damit wäre ich nicht einverstanden, aber damit müssten wir leben. Es wird immer gesagt: Im Fußball gleicht sich alles aus. Ich glaube, an diesem Spruch ist etwas dran. Wenn man eine Saison Revue passieren lässt, kann man immer wieder feststellen, dass es Situationen gibt, in denen man Glück hatte, und Situationen, in denen man benachteiligt wurde. Mit dem Videobeweis würden gewisse Sachen in den Geschichtsbüchern fehlen. Hoffenheim hat zwar gegen Leverkusen verloren wegen des Phantomtors. Aber das Phantomtor ist etwas, was das Leben schreibt. Zunächst ist eine solche Fehlentscheidung hart, aber mit etwas Abstand und Distanz macht es auch das Salz in der Suppe aus. Das Phantomtor hat Geschichte geschrieben.

Wie haben Sie das Phantomtor erlebt?

Ich war damals im Stadion und saß hinterm Tor. Ich hab’ es nicht gemerkt, was da passiert, ich hab’ es nicht gesehen. Irgendwie war es komisch, der Ball ist auch komisch geflogen. Aber man denkt in dem Moment nicht daran, dass das Netz kaputt ist. Davon geht man einfach nicht aus.

Der Videobeweis nimmt den Schiedsrichtern andererseits auch viel Druck, oder?

Das stimmt. Wenn wir uns aber alle gegenseitig den nötigen Respekt entgegen bringen, wenn jeder sich sagt: Wir sind alle Menschen und machen Fehler, dann hätte man diesen Druck nicht. Den Druck bauen wir auf. Wir bauen ihn auf, indem es unter anderem um viel Geld geht.

Warum waren Sie nie Schiedsrichter?

Gute Frage. Diese Frage hat sich mir nie gestellt - warum auch immer.

Hatten Sie einen Lieblingsschiedsrichter?

Der Krug hat mich beeindruckt. Den Doktor Merk fand’ ich auch immer ganz spannend. Es gibt einige gute Schiedsrichter. Und in meiner Jugend gab es einen, von dem ich nur den Vornamen kenne: Das war der "Emil von Walldorf". Der kam immer mit dem Fahrrad, das war ein beeindruckender Mann. Den hab’ ich immer noch vor mir.

Was könnte die Schiedsrichtervereinigung Sinsheim tun, um für den Nachwuchs attraktiver zu werden?

Die Frage ist, ob die Schiedsrichtervereinigung im Rahmen der Kooperationen Schule des Sports nicht mal eine Präsentation oder einen Grundkurs anbieten könnte. Das könnte ein Ansatz sein. Wir haben mit der Theodor-Heuss-Schule und dem Wilhelmi-Gymnasium zwei Schulen, die eng mit dem Fußballsport verbunden sind. Ich denke, das wäre eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen. Eine solche Unterstützung würde ich den Schiedsrichtern auch zusagen.