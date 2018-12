Die neue Basistelefon-Säule in der Daisbacher Ortsmitte. Sie löste das Telefonhäuschen ab. Foto: Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Die alte gelbe Telefonzelle ist abgebaut und hat einer neuen Telefonsäule Platz gemacht. Schon 2014 hatte die Deutsche Telekom einen Vorstoß gestartet, das Telefonhäuschen neben dem Rathaus in der Dorfmitte zu entfernen. Schon damals hatte statistisch gesehen jeder Deutsche mindestens ein Handy - und die Notwendigkeit für öffentliche Telefonzellen nimmt dementsprechend ab, so die Argumentation der Telekom. Der Erhalt der Einrichtung sei extrem unwirtschaftlich, der monatliche Umsatz am Daisbacher Fernsprechhäuschen lag zuletzt unter 50 Euro im Monat.

Mit dem Verweis auf den schlechten Handy-Empfang im alten Ortskern von Daisbach hatte sich der Ortschaftsrat damals gegen den Abbau ausgesprochen, denn im Notfall müsse die Bevölkerung auf die öffentliche Telefonstelle zurückgreifen können. Mit der gleichen Begründung des schlechten Handy-Empfangs - der geplante Mobilfunkmast ist noch nicht gebaut - hat die Verwaltung im Waibstadter Rathaus nun erreicht, dass die Telefonzelle nicht ersatzlos entfernt wurde. Mit dem neuen Basistelefon, das mit Angabe der Codes der Kredit- oder "Calling-Karte" bedient werden kann, ist zumindest diese Infrastruktureinrichtung im Dorf nicht ersatzlos weggefallen. Die Notrufnummern 110 und 112 können von der Säule aus ohne Beschränkung angerufen werden. "Das Basistelefon ist kostengünstiger im Unterhalt, und es braucht keine Stromversorgung, so Udo Harbers, Sprecher der Telekom für die Region Süd.