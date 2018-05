Von Tim Kegel

Sinsheim. 1899-Anhänger kleben und sprühen die Stadt in Grund und Boden; Dienstleister parken alles zu; mancher private Bauherr geht in die Vollen. Und da wären auch noch die alten Dauerbrenner: Straßen, Stadtbild und Verkehr. Wer darf nun was - und wer nicht? Die Splitter einer besonders diskussionsfreudigen Ratsrunde am Donnerstag:

> Rückstau vor dem "Bella Marmaris" bewirkt immer zur selben Zeit ein Bierlieferant, wie Aktiv-für-Sinsheim-(AfS)-Rätin Annerose Hassert aufgefallen ist. Der Bereich gilt nicht zuletzt wegen des tödlichen Unfalls mit einer 27-jährigen Fußgängerin vor wenigen Tagen als gefährlich. Ob sich der konkrete Fall, aber auch der generelle Anlieferverkehr in der Hauptstraße besser kanalisieren ließe, wollte Hassert wissen; etwa mittels spezieller Anlieferbereiche und -zeiten: Nicht ausgeschlossen, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, aber "extrem schwierig". Man müsse das Thema "langsam andiskutieren".

> Im Hünenbergweg und der Merianstraße in Sinsheim-Ost wurden Bauvorhaben und Abrissarbeiten hinterfragt; etwa von Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin: Sind sie zu groß dimensioniert, gebietsuntypisch; stimmen Abstände und Stellplätze? Baudezernent Tobias Schutz habe alles bereits prüfen lassen, hält die Planungen derzeit für "genehmigungsfähig".

> Der Straßenzustand in Sinsheim-Ost lag SPD-Rat Michael Czink im Magen: Machen wir "gar nix" oder nur "Ausbesserungen"? Die Stadt sei hier eine Antwort schuldig. Tobias Schutz verwies auf die Maßgabe, "keine Straße außer in Waldangelloch" anzugehen, wo die Sanierung der Ortsdurchfahrt bald einen Großteil der hiesigen freien Kapazitäten binde. Mit der Gründung einer eigenen Straßenbaukolonne wolle man im Rathaus die Situation entspannen: "Aber so lange wir die nicht haben", sagte Schutz, "können wir nichts tun."

> Der Bolzplatz im Wiesental taugt nichts mehr, sei "unbespielbar", fand Grünen-Rat Jens Töniges. Zwar wisse er "um die Sensibilität des Gebiets", in dem mittelfristig die Ostanbindung der Haupt- in Richtung Neulandstraße gebaut werden soll und wo einige altbewährte Sportanlagen einem Sportpark geopfert wurden. Der hohe Migrantenanteil im Jugendhaus, das ebenfalls in dem Gebiet liegt, und eine in die Jahre gekommene Skateboard-Anlage rechtfertigten nach Töniges’ Ansicht eine Überplanung. Ein Bolzplatz diene der Integration besser als ein Skatertreff, findet er. "Das wird sowieso überplant", sagt OB Albrecht. Zunächst hätte man die Gegend allerdings für Fohlenmarkt-Programmpunkte reserviert gehabt, so der Stadtchef. Bei der Überplanung wolle das Rathaus die große Lösung prüfen, ob es Sinn macht, "die Altlastenmine" auf dem früheren Reinig-Schreinereigelände endgültig zu beseitigen. Dazu Albrecht: "Was würde es kosten, das Zeug rauszuholen?"

> Knöllchen für Pflegedienste mahnte AfS-Sprecher Alexander Hertel an: "In dem Geschäft zählt jede Minute", trotzdem hätten kurzfristig in der Innenstadt geparkte Autos von Pflegern regelmäßig Strafzettel an der Scheibe - im Gegensatz zum "Arzt im Einsatz", so Hertel. Abhilfe, etwa in Form eines Parkausweises, scheint weit weg: "Sensibel und komplex" sei die Thematik, so der OB. Zwar drücke man "bei Hebammen" immer wieder ein Auge zu. Bei Pflegekräften sei es jedoch durchaus üblich, "den Firmenwagen mit nach Hause zu nehmen", so Albrecht vieldeutig. Man kenne dies auch "von anderen Berufsgruppen".

> Nervige "Vicus"-Graffitis und Aufkleber von 1899-Ultra-Fans - Tausende verschandelten das Stadtgebiet - gehen AfS-Rätin Annerose Hassert gegen den Strich. Sie regte städtische Graffiti-Projekte mit Jugendlichen an - um deren Organisation sich Jugendhaus-Mitarbeiterin Laura Olbert allerdings schon kümmere, wie es hieß.

> Noch mehr bessere Graffitis fordert Ex-Stadtrat und SPD-Mitglied Adolf Skrobanek, angebracht auf Stromverteilerkästen. Hieran erinnerte SPD-Rat Czink. "Wir haben 3000 davon", sagte OB Albrecht leicht genervt, deshalb werde ein Konzept mit Schulen erarbeitet: "Herr Skrobanek ist sehr ungeduldig."

> Die Abbiegesituation Muthstraße/ Friedrichstraße einmal mehr zur Sprache brachte AfS-Rätin Hassert, da diese allmählich "unerträglich" werde. Mache "eine Ampellösung" Sinn? Eine Antwort gab es nicht. Allerdings ärgerte sich Hasserts Fraktionskollege Alexander Hertel "über die Sturheit des Herrn Hütter". Eine Immobilie im Besitz des Sinsheimer Kaufmanns stehe seit Jahren einer Kreisverkehrs-Lösung im Weg.

> Unschöne Ortseinfahrten schöner zu machen - auch das wünscht sich Annerose Hassert, "auch mit Blick auf die Heimattage" - die Frage lautet nur, wie. Nach Ansicht der Verwaltung "hat sich enorm viel getan". Die Verschönerung mit Wildblumen sei ein Herzensding von Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan. "Sämtliche Einfahrten" trügen "eine Kippenhansche Handschrift", meinte Jörg Albrecht.