Sinsheim. (tk) Seit fast einem Jahr schleppt sich das Land in der Pandemie von Lockdown zu Lockdown. Bürger erleben große Einschränkungen ihrer gesetzlich garantierten Grundrechte. Der Ruf nach Lockerungen und die Fragen, wie die lokalen Akteure mit der Krise umgehen, werden lauter. Parallel dazu wurden in Sinsheim Impf- und Testkapazitäten geschaffen. Doch wie läuft es dort und was läuft dort? Antworten erhält man kaum.

Nebenwirkungen der Impfungen kommen laut Gesundheitsamt vor, sowohl im Impfzentrum als auch von mobilen Impfteams würden solche beobachtet. Wie mild oder schwer diese "Reaktionen" sind, um welche Symptome es sich handelt und wie oft sie vorkommen, hierzu gab die Behörde trotz mehrfacher Nachfrage keine Auskunft. Die Reaktionen würden "nicht statistisch erfasst", jedoch an das Paul-Ehrlich-Institut, das die Impfungen begleitet, weitergegeben, sofern die Reaktion im Impfzentrum auftrete. Spätere Nebenwirkungen "können durch den Betroffenen oder einen Haus-/Facharzt an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden", hieß es weiter. Dort gibt es einen Online-Erfassungsbogen, in dem Parameter wie Alter, Geschlecht, Größe, Körpergewicht sowie Symptome von Nebenwirkungen diverser Arzneimittel freiwillig gemeldet werden können. Beim Auftreten von Nebenwirkungen vor Ort sei "eine notfallmedizinische Versorgung" erfolgt. Details – etwa ob Geimpfte ins Krankenhaus mussten – erfuhr man nicht. Man rede nicht "über Einzelfälle".

Widersprüchliche Aussagen, sowohl über Corona-Tests als auch über die Anmeldungen fürs Impfen, erreichen die RNZ mehrmals pro Woche. Ein junger Mann schildert glaubhaft die Überprüfung seines positiven PCR-Test-Ergebnisses in Eigeninitiative – sowohl am Testtag selbst, wie auch 48 Stunden später, nach Erhalt des offiziellen Ergebnisses – mithilfe mehrerer Antigen-Schnelltests, vorgenommen von einer sachkundigen Bekannten. Durchweg alle dieser Schnelltests seien negativ ausgefallen. Ein anderer Fall hatte sich bereits während des ersten Lockdown zugetragen: Die Frau sei zunächst positiv PCR-getestet worden, habe aber Stunden später den Anruf erhalten, dass eine Überprüfung zu einem negativen Ergebnis gekommen sei. Ein anderer Mann, der sich nach dem Positiv-Test seiner Lebensgefährtin in Quarantäne begeben habe, gab an, bei seinem eigenen Test PCR-negativ gewesen zu sein; dies obwohl er kurz vor der Positiv-Testung der Frau mit ihr Sex gehabt habe. War die Frau möglicherweise falsch-positiv und hatte lediglich eine Erkältung?

In einem weiteren Fall erhielt ein Mann Post von einem "Ermittlungsteam" des Gesundheitsamts: Es war die Anordnung, sich in genau jene Quarantäne zu begeben, die er mit Wissen der Ämter bereits vor Tagen hinter sich gebracht hatte. Durch das Schreiben erfuhr der Mann beiläufig, dass die Quarantäne, die kürzlich geendet hatte, eigentlich 14 anstelle der zehn Tage hätte dauern müssen. Denn: Der Mann habe Kontakt zu einer Virus-Mutante gehabt. Die eigentlich erkrankte Person erfuhr erst nach dem Irrläufer telefonisch von ihrer Infektion mit der Mutation.

"Keine Aussage. Keine Statistik."

Details über Unregelmäßigkeiten nennt das Gesundheitsamt erneut nicht. Auf die Frage, wie viele der 2100 seit dem 10. Dezember 2020 im Testcenter getesteten Personen positiv getestet wurden, heißt es erneut, dass "darüber keine Statistik" geführt werde. Man habe "keine Kenntnisse über solche falsch-positiven Tests in unseren Testcentern". Das Anrecht jedes Patienten auf eine ärztliche Zweitmeinung bestehe "natürlich"; eine solche habe jedoch "keine Auswirkung" auf Anordnung und Überwachung der Quarantäne.

Versuche, vom Amt mehr über Qualitätssicherung und Erkenntnisse im Umgang mit der Pandemie zu erfahren, laufen ins Leere: "Keine Statistik" führe man darüber, in wie viel Prozent der Fälle Infektionsketten nachverfolgbar waren. Dieselbe Antwort erhält man auf die Frage, in welchem Prozentsatz sich Ansteckungen auf privaten Rahmen, Pflegeeinrichtungen, Heime und Flüchtlingsunterkünfte verteilen: "Darüber führen wir keine Statistik", heißt es immer wieder.

Im Widerspruch hierzu steht, dass das Gesundheitsamt an anderer Stelle von "einem strukturierten Verfahren" spricht, in dessen Rahmen "alle notwendigen Daten in Bezug auf Corona-Verordnung und Infektionsschutzgesetz" der positiv Getesteten erfasst würden. Hierzu gehöre auch der Beruf, hieß es. Ob Daten zu Ansteckungsorten, etwa öffentlichem Nahverkehr oder Einkaufsmärkten, eruiert werden, die hilfreich für den Erhalt eines Lagebilds wären, blieb trotz mehrfachem Nachfragen unklar. Auch die Antwort zur Frage, ob andere Stellen solche Daten zur Erstellung eines Lagebilds auswerten, stand zuletzt aus. "Wenn, werden solche Daten an zentraler Stelle, also beim Robert-Koch-Institut, erfasst", hieß es auf viermaliges Nachfragen.

Die Impfungen kommen nach wie vor schleppend voran. Seit Eröffnung des Impfzentrums am 22. Januar erhielten dort 1400 Personen bis 7. Februar ihre erste Dosis, niemand die zweite. Rund 80 Personen könne man nach wie vor täglich impfen. Indessen häufen sich Berichte von Sinsheimern, die für ihren Impftermin weite Wege in Kauf nehmen mussten, Senioren aus Sinsheim erhielten Termine in Heidelberg und weiter entfernt. Auch zur Entfernung, auf die sich Impfwillige einstellen müssen, konnte das Gesundheitsamt keine Aussage treffen: "Grundsätzlich kann ein Termin – unabhängig vom jeweiligen Wohnort – in jedem Impfzentrum wahrgenommen werden", hieß es. Nicht anders verhält es sich bei der Frage, wo das Callcenter sitzt, das Sinsheimer Termine zuteilt. Der Impfterminservice liege in der Zuständigkeit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das Landratsamt sei lediglich Betreiber des Zentrums und könne "keine Aussage treffen".

Mancher Impfwillige – auch hiervon ist regelmäßig zu hören – habe seinen Impftermin, nach etlichen Versuchen über mehrere Tage, erst nachts oder am frühen Morgen reservieren können. Tagsüber, heißt es, sei dies kaum möglich gewesen. Damit konfrontiert, verweist das Gesundheitsamt lediglich darauf, dass nur eine telefonische oder eine Online-Reservierung möglich sei.