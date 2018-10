Sinsheim. (pol/kau) Wegen des Verdachts auf versuchten Mord sitzt ein 32-jähriger Fernfahrer derzeit in Haft. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Dienstag mit.

Am vergangenen Samstagnachmittag war es an der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd zu einem Streit zwischen dem 32-Jährigen und einem 35-jährigen Fernfahrer gekommen. Der Streit eskalierte gegen 15.20 Uhr derart, dass der 32-Jährige ein Messer aus seinem Laster holte und damit zum Laster seines Kontrahenten ging. Hier soll er auf den Kopf des 35-Jährigen eingeschlagen haben. Das Messer habe er dabei in der Faust gehalten, sodass das Opfer die Waffe nicht sehen konnte.

Der 35-Jährige erlitt Schnitt- und Stichwunden im Gesicht und am Hals. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Mannheimer Krankenhaus. Noch am Samstag wurde der 32-Jährige verhaftet. Die Behörden ermitteln weiter.