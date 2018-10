Sinsheim. (pol/kau) Wegen versuchten Mordes sitzt ein 32-jähriger Fernfahrer derzeit in Haft. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidiums Mannheim am heutigen Dienstag mit. Am vergangenen Samstagnachmittag war es an der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd zu einem Streit zwischen dem 32-Jährigen und einem 35-jährigen Fernfahrer gekommen sein. Der Streit eskalierte gegen 15.20 Uhr derart, dass der 32-Jährige ein Messer aus seinem Laster holte und damit zum Laster seines Kontrahenten ging. Hier soll er auf den Kopf des 35-Jährigen eingeschlagen haben. Das Messer habe er dabei in der Faust gehalten, sodass das Opfer die Waffe nicht sehen konnte.

Der 35-Jährige erlitt Schnitt- und Stichwunden im Gesicht und am Hals. Ein Krankenwagen brachte ihn im Anschluss in ein Mannheimer Krankenhaus. Noch am Samstags wurde der 32-Jährige verhaftet. Nachdem der Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl erließ, wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln nun wegen des Verdachtes des versuchten Mordes.