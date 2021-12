Von Christian Beck

Sinsheim. Die Unterführung am Schwimmbadweg, die erneuert werden muss, wird weder breiter noch tiefer. Und eine Direktverbindung von der Unterführung zur Neulandstraße, die auf Höhe des Schnellrestaurants "KFC" mündet, wird es ebenfalls nicht geben. Dass der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung so entschied, liegt vor allem an den Baukosten, aber auch an Bauplänen, die diesen Vorhaben im Weg stehen.

Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, was mit dem mehr als 100 Jahre alten Brückenbauwerk passieren soll. Denn die Deutsche Bahn muss es erneuern. In diesem Zuge wurde wiederholt die Frage gestellt, ob der Durchlass breiter und tiefer werden sollte. Von der tieferen Variante, bei der auch Lkw und Wohnmobile darunter durchfahren könnten, verabschiedete sich der Gemeinderat, da sie zu teuer war und man sich zudem gegen Lkw-Verkehr in dieser Gegend aussprach.

Hier hätte der Schwimmbadweg in die Neulandstraße münden können, doch diese Pläne werden nicht umgesetzt. Foto: Christian Beck

Doch nun erklärte Bernd Kippenhan, Leiter des Amts für Infrastruktur, dass ein gleich hoher aber breiterer Durchlass nach grober Planung mehr als acht Millionen Euro kostet. Dies liegt daran, dass die breitere Brücke stabiler gebaut werden müsste und deshalb 66 Zentimeter mächtiger wäre. Die Durchfahrtshöhe läge somit unter zwei Metern. Die Straße müsste also trotzdem vertieft werden, doch hier sind zahlreiche Leitungen im Weg, und wegen des Grundwassers wäre eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion im Boden nötig.

Was ebenfalls eine Rolle spielt: Diese Stahlbetonkonstruktion würde dafür sorgen, dass die Parkplätze auf dem Gelände der Familie Layher, zwischen Unterführung und THW, nicht mehr zugänglich sind. Zudem soll dort eine neue Firma entstehen, die plant, auch die Kenngott-Hallen mitzunutzen, was zu Betriebsverkehr führen würde. Außerdem muss auf dem Gelände noch ein Retentionsbecken gebaut werden. Das alles führt dazu, dass der direkte Durchstich von der Unterführung zum "KFC" nicht mehr möglich ist.

Friedhelm Zoller (CDU) sagte, dass es nicht leicht gefallen sei, "die große Lösung aufzugeben". Sowohl Michael Czink (SPD) als auch Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) fürchten, dass nun die "Querspange", also eine direkte Verbindung von der Hauptstraße zur Neulandstraße, nicht mehr möglich ist. Auf Nachfrage erklärte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, dass er anderer Meinung ist. Es sei nach wie vor möglich, die Verbindung weiter westlich zu bauen und an den Kreisverkehr am neuen "Kaufland" anzuschließen. Dies sei aus seiner Sicht die besserer Lösung, da dort mehr Leute hinwollten. Der OB betonte aber auch, dass die "Querspange" momentan nicht zu finanzieren ist.

Wann die Bahn die Unterführung erneuert, ist noch nicht klar. Mit einer lang anhaltenden Sperrung ist dann aber zu rechnen. Die 90 Grad-Kurve soll zudem auf 33 Grad entschärft werden, indem die Straße leicht verschwenkt wird. Auf lange Sicht ändert sich der Verlauf des Schwimmbadwegs zwischen Unterführung und Neulandstraße möglicherweise, da der Hochwasserzweckverband plant, dort ein Rückhaltebecken zu bauen. In diesem Zuge sei es auch wichtig, die Radfahrer dort in den Blick zu nehmen, merkten Harald Gmelin (Freie Wähler) und Anja Wirtherle (Grüne) an.

Was Bauprojekte auf dem Areal der Elsenzhalle anbelangt, erklärte der OB auf Nachfrage, dass der so entstehende Verkehr möglichst nicht durch den Schwimmbadweg fließen sollte. Er könnte sich hier eine Anbindung an die Hauptstraße vorstellen.