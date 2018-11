Sinsheim. (pol/rl) Am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zu einem Unfall. Das teilte die Polizei mit. Eine EppingerAutofahrerin war in Richtung Berufsschulzentrum unterwegs, als sie an einem Fußgängerüberweg in der Nähe wegen passierenden Schülern stoppen musste. Ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer hinter ihr dauerte das offenbar zu lang und überholte die Fahrzeugschlange links. Dabei übersah er die zwischenzeitlich abbiegende Autofahrerin und stieß mit dem Wagen zusammen.

Der 17-jährige Sinsheimer stürzte auf die Fahrbahn und wurde danach verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Yamaha musste ein Abschleppunternehmen von der Straße entfernen. Insgesamt entstand 5000 Euro Sachschaden.