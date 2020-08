Von Tim Kegel

Sinsheim. Chaotischer Wochenausklang in der Sinsheimer Innenstadt rund ums Bahnhofsviertel: Nachdem es am Donnerstagmittag zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen gekommen war, setzten ein nächtlicher Tankstelleneinbruch und herumziehende Jugendlichen-Gruppen die Polizei in Alarmbereitschaft.

Die Situation am frühen Freitagmorgen war verwirrend. Anwohner in der Bahnhofstraße berichten von lautem Rufen und Streit gegen 3.30 Uhr, von Blaulicht und einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen. Wie sich herausstellt war ein Einbruch in der Tankstelle des Kraichgau-Raiffeisen-Zentrums am Kopf der Neulandstraße Auslöser des Einsatzes: Ein Zeuge hatte gegen 3.20 Uhr Schlaggeräusche, vier Gestalten flüchten sehen und die Polizei verständigt. Dank einer ersten Personenbeschreibung wurde umgehend gefahndet. Vier Jugendliche wurden im Bereich des Bahnhofs kontrolliert, die der Beschreibung ähnelten. Noch ist nicht sicher, ob die jungen Männer als Täter infrage kommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden in der Tankstelle Zigaretten gestohlen, in welcher Größenordnung ist unklar.

Keine Stunde verging, als die Polizei erneut ins Bahnhofsviertel ausrückte: Gegen 4 Uhr meldeten Anrufer massive Störungen der Nachtruhe. Am Kopf der Bahnhofstraße unweit der "Wächter"- Statue waren erneut Jugendliche aneinander geraten, nach Anwohner-Schilderungen auch Fäuste geflogen. Mehrere Anwohner aus der Bahnhofstraße berichten übereinstimmend von einer lauten Freitagnacht und einer aufgeheizten Stimmung im Viertel. Beim zweiten Polizeieinsatz binnen kürzester Zeit wurden dieses Mal acht Jugendliche und junge Männer aufgegriffen. Unter ihnen war auch das Quartett, das zuvor im Zuge des Einbruchs kontrolliert wurde. Angaben aus Polizeikreisen zufolge, war der Jüngste der Gruppe vor wenigen Tagen 16 Jahre alt geworden; die restlichen Personen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Sie leben unter anderem im Sinsheimer Jugendstift, im Übergangswohnheim im Fohlenweideweg, aber waren auch aus Eppelheim nach Sinsheim gekommen. Die ethnische Zusammensetzung der Truppe bezeichnet die Mannheimer Polizeipressestelle auf Nachfrage als "multinational". Nach einer Ausweiskontrolle und einem Platzverweis konnte das Grüppchen wieder seiner Wege gehen. Inwieweit ein "Familienstreit in der Bahnhofstraße", von dem die Polizei Sinsheim spricht, bei den Ereignissen am frühen Freitagmorgen eine Rolle gespielt hat, blieb unklar. Der Tankstellen-Einbruch ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, hier hoffe man auf die Aufnahmen aus einer Videokamera, die im Kassenraum installiert war. Zwischen drei und vier Personen sollen auf den Aufnahmen unklarer Qualität jedoch zu sehen sein.

Der turbulenten Nacht vorausgegangen waren zahlreiche Corona-Hygienekontrollen des Ordnungsamts, verstärkt von Polizeikräften. Nach Überprüfungen von Friseuren und Barbershops standen diesmal Imbisse und Händler, aber auch der öffentliche Nahverkehr, im Fokus.

Die Zahl der Verstöße war nach Angaben des Ordnungsamts hoch: 14 Verfahren wurden eingeleitet, unter anderem weil zum Teil "in ganz hohem Maß" gegen die Maskenpflicht verstoßen und "Auflagen ignoriert" wurden oder es an einem Hygienekonzept fehlte, einer gastronomischen Grundvoraussetzung; auch an Handdesinfektionsmittel fehlte es oft. Zu einem Großteil der kontrollierten Lokale gingen zuvor Hinweise aus der Bevölkerung ein, bestätigten sowohl Sinsheims Ordnungsamtschef Werner Schleifer als auch Polizeichef Thorsten Pisot und Polizeisprecher Norbert Schätzle. Letzterer warnte allerdings auch vor einer "Spitzelkultur". Die Behörden hätten "die Sache im Blick", weitere Kontrollen würden folgen, auch im Nahverkehr, bei dem es am Donnerstag "die wenigsten Beanstandungen" gab.

Für problematisch hält man allerdings mehr und mehr einen Imbiss in der Bahnhofstraße, vor dem es in den zurückliegenden Wochen mehrfach zu Handgreiflichkeiten und Rangeleien gekommen war. Die nur wenige Quadratmeter große Kneipe werde von vielen "als Ausgangspunkt genutzt". Bei der Kontrolle am Donnerstag entfiel ein Großteil der Verstöße auf diesen Imbiss. Nachdem mehrere Verwarnungen und auch Bußgelder zu keiner Einsicht geführt hatten, ziehe man beim Ordnungsamt jetzt "elementar bedeutsame Maßnahmen" in Betracht. Dass die Vorkommnisse im Bahnhofsviertel "die Sinsheimer beunruhigen" ist Pisot klar, sie seien aber "lange kein Vergleich mit Mannheimer und Heidelberger Verhältnissen".