Sinsheim. (pol/van) Auf der Autobahn A6 ist es zu einem tödlichen Unfall mit drei Lkw gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Dabei starb polnischer Lastwagen-Fahrer noch an der Unfallstelle.

Das Unglück ereignete sich zwischen den Ausfahrten Steinsfurt und Sinsheim gegen 11.30 Uhr, als der Fahrer etwa 200 Meter nach der Anschlussstelle Steinsfurt das Stauende zu spät erkannte. Trotz eines Ausweichversuchs nach rechts konnte er einen Zusammenstoß mit einem Bäckereilaster nicht verhindern. Durch die Wucht wurde dieser auf einen weiteren Sattelzug eines 38-jährigen Fahrers geschoben.

Der 49-jährige Unfallverursacher starb noch vor Eintreffen des Notarztes eingeklemmt in seinem Führerhaus. Auch der mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 53" eingeflogene Notarzt konnte nichts mehr tun. "Der zwischen Armaturenbrett und Rückraum eingeklemmte Fahrer musste mittels Rettungsschere, Spreizer und Hydraulikstempel in einer aufwendigen technischen Rettung geborgen werden", erklärte Bernd Huber von der Feuerwehr Sinsheim. Der 56-jährige Fahrer des stehenden Lastwagens erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Bergung des Unfall-Lastwagens gestaltete sich schwierig, da das Führerhaus bei dem versetzten Aufprall abgerissen wurde und nur noch auf dem Motorblock stand.

Der Streckenabschnitt in Richtung Mannheim war zeitweise komplett gesperrt, die Fahrzeuge wurden an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt auf eine Umleitungsstrecke abgeleitet. Der Verkehr staute sich bis an die Anschlussstelle Untereisesheim zurück. Gegen 16.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten beendet, der Rückstau reichte trotzdem bis Bad Rappenau und zog sich bis in den Abend hin. Die Polizei geht von einem Sachschaden von 150 000 Euro aus.

Update: 8. November, 18.50 Uhr