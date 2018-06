Sinsheim. (fo) Zu einem Stromausfall ist es am heutigen Montag während der Straßenbauarbeiten zwischen Sinsheim-Rohrbach und Steinsfurt gekommen. Ein Teerlaster war um 14.13 Uhr mit seiner ausgefahrenen Ladefläche an eine Überspannleitung gestoßen, worauf es zu einem Kurzschluss kam. Der führte zu einem Stromausfall in ganz Rohrbach und zu Teilen auch in der Neulandstraße und Steinsfurt.

Etwa eine Dreiviertelstunde waren die Stadtteile ohne Strom, seit 15 Uhr sorgt eine Übergangsleitung dafür, dass alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Bis 18 Uhr sollen die Reparaturen abgeschlossen sein.