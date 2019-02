Sinsheim-Steinsfurt/Neckarbischofsheim. (pol) Zeugen für zwei Einbrüche suchen Ermittler der Kriminalpolizei sowie Beamte des Sinsheimer Reviers. Unbekannte hebelten am Freitag zwischen 15 und 19 Uhr in der Neckarbischofsheimer Buchenstraße das Fenster eines Anwesens auf und drangen in die Wohnräume ein. Im Büroraum fanden sie in einem Schrank einen Tresor, scheiterten jedoch daran, den Wertschrank abzutransportieren, weil dieser fest mit dem Boden verankert war.

Um 22.30 Uhr gelangte mindestens ein Einbrecher über die unverschlossene Haustür ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Steinsfurter Straße in Steinsfurt. Im Obergeschoss versuchte er, die Wohnungstür aufzubrechen. Der Bewegungsmelder löste jedoch aus. Durch und den Lärm im Flur aufmerksam geworden, begab sich das geschädigte Ehepaar zum Eingangsbereich und fand die aufgebrochene Tür vor. Der oder die Einbrecher hatten sich aber bereits aus dem Staub gemacht. Gestohlen wurde nichts. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter Telefon 07261 / 6900 oder 0621 / 174-4444 anzurufen.