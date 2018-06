Sinsheim. (RNZ) Verletzt wurde die Fahrerin eines Mercedes bei einem Unfall am Mittwochabend in der Ortsmitte von Steinsfurt. Nach Angaben der Polizei befuhr sie die B39/Steinsfurter Straße von Rohrbach kommend in Richtung Steinsfurt. In Höhe der Hausnummer 52 kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Elsenzbrücke.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin verletzt und musste rettungsdienstlich behandelt werden. Einzelne Fahrzeugteile fielen in die Elsenz und mussten durch die Feuerwehr Steinsfurt geborgen werden. An der Einsatzstelle waren neben einer Streife des Polizeireviers Sinsheim und der Feuerwehr Steinsfurt, der Notarzt aus Eppingen und ein Rettungswagen aus der Rettungswache Bad Rappenau im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Steinsfurt halbseitig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.