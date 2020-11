Sinsheim-Steinsfurt. (pol/mare) Am Freitagmittag ist eine Fußgängerin in Steinsfurt von einem Lkw erfasst worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 11.40 Uhr kam es demnach auf der Steinsfurter Straße in Höhe der Lerchhennenstraße zu dem schweren Verkehrsunfall, wobei die 78-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen wollte sie die Straße an einer Fußgängerfurt überqueren, als sie von dem Lastwagen erfasst wurde. Die Frau wurde zur weiteren Versorgung durch einen Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei regelte den Verkehr bis zum Abschluss der Unfallaufnahme. Um 13.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Da der Unfallhergang, insbesondere die Ampelschaltung und wer Grün hatte noch nicht geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 mit der Verkehrspolizei Heidelberg oder unter der Telefonnummer 07261/690-0 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.