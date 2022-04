Im Jahr 2019 hatte Steinsfurts Ortsvorsteher Rüdiger Pyck (Mitte) zum vorerst letzten Mal mit den Einheimischen das traditionelle Dorffest gefeiert. Am 2. und 3. Juli soll es jetzt endlich wieder so weit sein. Foto: Alexander Becker

Sinsheim-Steinsfurt. (abc) Nach zwei Jahren Pause wird es voraussichtlich wieder ein Dorffest geben. Dies verkündete Ortsvorsteher Rüdiger Pyck während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in der Verwaltungsstelle. Zunächst gab er jedoch bekannt, dass ein neuer Eigentümer und Investor für die Alte Kelter gefunden worden ist.

Für die Alte Kelter wurde ein Investor gefunden. Dessen Konzept setzte sich gegen etwa 140 Mitbewerber durch. Foto: Becker

Das historische Wirtschaftsgebäude ist eine von mehreren Immobilien in kommunalem Besitz, die verkauft werden sollen, da der Stadt die Sanierungskosten zu hoch sind. Da der Immobilienmarkt brummt, war das Interesse groß: "Es gab circa 140 Bewerbungen, die der Gemeinderat auf vier zusammengestrichen hat. Der Ortschaftsrat wählte dann einen Favoriten aus, der auch tatsächlich den Zuschlag erhielt", beschrieb Pyck das Verfahren und betonte, dass mit Sanierungskosten in Höhe von etwa einer Million Euro zu rechnen sind, die auf den neuen Eigentümer zukommen.

Weiter hatte der Ortsvorsteher die beiden Initiatoren der Ukraine-Hilfe Sinsheim, Hubert Pittorf und Roland Sadowi, eingeladen und um den aktuellen Sachstand rund um Geflüchtete aus der Ukraine vor Ort gebeten. "Vor zwei Wochen sind die ersten Flüchtlinge zu uns in die Schindwaldhalle gekommen. Im Moment sind etwa 65 da draußen", beschrieb Pyck die derzeitige Lage. Viele hätten gerne eine eigene Wohnung, doch das gibt der Immobilienmarkt nicht her. "Es wurden 80 Wohnungen im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt, aber vielleicht gibt es noch mehr Leute, die es sich vorstellen können, Flüchtlinge aufzunehmen", lobte er die Hilfsbereitschaft der Menschen, bat aber auch gleichzeitig um weiteres Engagement.

"Wir wissen alle nicht, was noch kommt", betonte die Leiterin der städtischen Abteilung für Immobilienmanagement, Karin Blum. Daher sei es unbedingt notwendig, Notunterkünfte wie zum Beispiel in der Schindwaldhalle weiter in Betrieb zu halten. "Wir versuchen jetzt zusammen mit den Kollegen von der Ukraine-Hilfe, Flüchtlinge zu vermitteln", leitete Blum zu den beiden weiteren Gästen über.

"Bis jetzt haben wir rund 500 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht", bilanzierte Pittorf und dankte allen Spendern für die Unterstützung. Möglich geworden war dies durch die exzellenten Kontakte von Sadowi. Der gebürtige Ukrainer lebt seit 25 Jahren in Sinsheim und begann sofort nach dem Einmarsch der russischen Armee, den Menschen in seiner Heimat zu helfen. Pyck erwähnte aber auch die vielfältige Unterstützung der Stadt mit Oberbürgermeister Jörg Albrecht an der Spitze und betonte, dass die in Deutschland aufgenommenen ukrainischen Geflüchteten möglicherweise zur Lösung des Fachkräftemangels beitragen können. Somit entstehe vielleicht bald eine Win-Win-Situation.

Allen Beteiligten nutzen soll auch das Dorffest, das nach zweijähriger Corona-Zwangspause im Sommer wieder stattfinden wird. Allerdings nicht am zweiten Wochenende in den Pfingstferien wie sonst, sondern diesmal ausnahmsweise am 2. und 3. Juli. "Ich habe mich extra mit dem Weilerer Ortsvorsteher abgesprochen. Eigentlich wäre das ja deren Termin", erklärte Pyck. Die Planungen für die Neuauflage der Traditionsveranstaltung sind weit gediehen: "Wir haben uns schon zweimal mit den Vereinen unterhalten", bestätigte der Dorfchef und gab das Wort an Ortschaftsrat Sven Göhner, einen der Planer des Spektakels.

"Die Abteilungen Fußball und Handball des TSV Steinsfurt, der Musikverein und der Förderverein der Schule am Giebel machen auf jeden Fall mit", sagte Göhner. Eventuell ist auch die Freiwillige Feuerwehr dabei, doch hängt dies von den bis dahin geltenden Vorschriften ab. Auch ein Vergnügungspark, ein Konzert einer Band am Samstagabend sowie eine Kunstausstellung könnten das Dorffest ergänzen. Wer noch weitere Ideen hat, kann gerne an der nächsten Besprechung am Montag, 25. April, ab 19 Uhr im Saal der Verwaltungsstelle teilnehmen. "Natürlich wird wegen Corona alles in kleinerem Rahmen stattfinden als bisher", sagte Göhner, doch gerade für die Vereine vor Ort sei das Dorffest enorm wichtig. "Nach dem langen Ausfall sind sie auf Gewinne angewiesen", betonte der Mitorganisator am Ende der Sitzung.