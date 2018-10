Die Filiale der Kraichgau-Sparkasse in Sinsheim-Reihen nach dem Überfall am Freitagnachmittag. ​Foto: Christian Beck

Sinsheim-Reihen. (pol/rl) Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit nach einem Bankräuber. Dieser hat am Freitagnachmittag die Sparkassenfiliale in der Weilerer Straße in Reihen überfallen.

Laut Polizeibericht betrat der maskierte Mann gegen 15.10 Uhr die Zweigstelle, schüchterte eine Kundin und eine Angestellte mit einer graufarbenen Pistole ein und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit seiner Beute in unbekannter Höhe floh er aus der Filiale.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jeans, einen dunklen Kapuzenpulli mit weißem Frontmuster. Ein rotes Halstuch hatte er sich als Maskierung über die Nase gezogen. Zudem trug er ein schwarzes Basecap und dünne Arbeitshandschuhe. Dabei hatte er einen schwarzen Rucksack mit silberner Aufschrift.

Der Täter flüchtete ersten Angaben zufolge mit einem grauen Fahrzeug. Die anschließende Ringfahndung wurde unterstützt mit einem Polizeihubschrauber, der in Reihen und den umliegenden Ortschaften eingesetzt war.

Zeugenhinweise werden unter der Notrufnummer der Polizei 110 erbeten oder auch beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444, beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.