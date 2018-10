Sinsheim-Reihen. (pol/rl) Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit nach einem Bankräuber. Dieser hat am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr die Sparkassenfiliale in der Weilerer Straße in Reihen überfallen. Noch ist unklar wie der Überfall ablief oder wie hoch die Beute ist.

Der Täter flüchtete mit einem grauen Fahrzeug. Eine Ringalarmfahndung ist eingeleitet, ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugenhinweise werden unter der Notrufnummer der Polizei 110 erbeten.