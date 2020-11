Adrian Harz, seit Oktober Leiter des Polizeireviers Sinsheim, geht so oft wie möglich selbst auf Streife. So lerne er die Stadt und die Menschen kennen. Für das Bild setzte er kurz seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. So mancher hat ihn in der Stadt schon gesehen: Seit Anfang Oktober ist Adrian Harz neuer Leiter des Sinsheimer Polizeireviers. Mit der RNZ traf er sich zum ausführlichen Gespräch. Darin erzählt er, was ihn nach Sinsheim gezogen hat, was er bisher für Eindrücke gewonnen hat, und wie er bekannte Probleme anpacken möchte.

Herr Harz, warum sind Sie in Sinsheim gelandet?

Ich habe mich aus mehreren Gründen beworben. Erstens bin ich sehr Fußball-affin. Und eine Stelle als Revierleiter ist natürlich topp. Man hat Personalverantwortung, ist aber trotzdem ganz nahe an der täglichen Polizeiarbeit. Das hat mir schon immer gefallen.

Was gefällt Ihnen daran?

Ich gehe morgens ins Geschäft und weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Es gibt Tage, die ganz ruhig sind, da kann ich das Kerngeschäft erledigen. Also Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, strategische und konzeptionelle Ausrichtung. Und dann gibt es Tage, an denen ich mir das vornehme, aber davon gar nichts erledigen kann. Wenn es zu einem größeren Einsatz kommt zum Beispiel. Da bin ich natürlich vor Ort und unterstütze meine Kollegen.

Sie sprachen das Thema Fußball an.

Ich war lange beim Polizeipräsidium Karlsruhe und war dort Einsatz-Sachbearbeiter, wenn es um Spiele des KSC ging. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Die Einsätze haben großes Potenzial. Da gibt es Fans, für die der Verein alles ist. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen: ,So viele Polizeibeamte bei Fußballspielen – das wollen wir nicht.‘ Diesem Spagat gerecht zu werden, finde ich sehr spannend.

Zuweilen kommt es dabei aber auch zu sehr unschönen Ereignissen. Wir erinnern uns an Lyon-Fans, die in der Bahnhofstraße Böller geworfen haben, es gab Verletzte.

Der Anteil solcher Lagen ist sehr gering. Dass etwas bei einem Einsatz nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, das kann schon passieren. Wie solche Lagen ausgehen, das liegt oft auch an einem Fünkchen Glück. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Wie läuft es in Zukunft?

Sie wohnen in Bad Schönborn. Werden Sie nach Sinsheim ziehen?

Nein, ich bleibe in Bad Schönborn. 20 Kilometer sind nicht weit. So kann ich jeden Morgen und Abend durch Teile meines Reviers fahren und sehe vielleicht Dinge, die ich sonst nicht sehen würde.

Haben Sie Familie?

Ich bin verheiratet. Kinder habe ich keine, es sind auch keine geplant.

Wie gut kennen Sie Sinsheim?

Ich kenne natürlich das Stadion und die Badewelt. Und ich bin vor 20 Jahren hier auch mal im ,Kinki‘ gewesen. Was die Personen- und Ortskenntnis anbelangt, muss ich mir noch einiges aneignen. Ich habe aber viele Mitarbeiter an meiner Seite, die sich hier sehr gut auskennen.

Eben diese Kollegen sind zum Teil älter als Sie. Sie kommen nun als jüngerer Vorgesetzter von außen. Ist das ein Spannungsfeld?

Ja, ist es. Da stimme ich vollkommen zu. Aber es ist abgedämpft. Ich meine das nicht despektierlich, aber ich bin gerade in der glücklichen Lage, dass die Corona-Pandemie herrscht. Denn so habe ich die Möglichkeit, langsam in das Geschäft einzusteigen, alle kennenzulernen. Ähnlich verhält es sich auch an anderer Stelle: Mit knapp 6000 Zuschauern oder bei Geisterspielen ist das eine ,Geländetaufe‘ bei der TSG unter vereinfachten Bedingungen. Ich bin mir sicher: Wenn die Saison wieder in vollem Gange ist, bin ich gut vorbereitet.

Wer ist Ihr Stellvertreter?

Das ist Thorsten Pisot-Schuh, er ist Leiter der Führungsgruppe. Wir arbeiten sehr gut zusammen, und ich denke, wir ergänzen uns auch. Er hat viel Erfahrung aus seiner letzten Stelle im Einsatz-Zug im operativen Bereich, ich bin etwas stabsgeprägter.

Über wie viele Personen verfügt das Sinsheimer Revier?

Zwischen 60 und 65.

Wie viele sind nachts im Dienst?

Zwei bis vier Streifen sind unterwegs. Bei Bedarf kommt Unterstützung aus anderen Revieren. Dann sind, falls nötig, statt vier auch mal zehn Streifen da. Natürlich dauert es im ländlichen Raum etwas, bis sie vor Ort sind.

Reicht das, oder wünschen sie sich personelle Verstärkung?

Wer gefragt wird, ob er mehr Personal möchte und nein sagt, der lügt. Je mehr man hat, desto besser ist es. Aber ich finde, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Es gibt ja auch noch die Kollegen der Autobahnpolizei und des Kriminaldauerdienstes. Bei Fußballspielen haben wir oft Unterstützungskräfte vor Ort.

Sind Sie beim städtischen Krisenstab dabei?

Ja, seit Anfang Oktober.

Was ist Ihnen wichtig?

Ich bin ein Freund der Fußstreife. Ich bin selbst einmal pro Woche zu Fuß in der Stadt unterwegs, um mit den Bürgern Kontakt aufzunehmen. Denn ich denke: Der Schlüssel zum Erfolg in allen Disziplinen ist Kommunikation. Das ist keine leichte Aufgabe, denn Kommunikation erfordert, dass man zuhört und das, was einem erzählt wurde, nicht nach zwei Minuten wieder vergisst.

Ist das üblich, dass der Revierleiter sich auf Fußstreife begibt?

Wenn ich etwas verlange, muss ich es auch vorleben. Ich bin freitags immer bei den ,Querdenker‘-Versammlungen auf dem Burgplatz, weil es ein sensibles Thema ist. Aber oft ist es nicht notwendig, dass ich die ganze Zeit dort bin. Dann gehe ich durch die Stadt. Zu Fuß lerne ich meinen neuen Wirkungsort am besten kennen. Dabei spüre ich auch, wie mich die Leute aufnehmen. Mit dem Auto geht das nicht.

Und was ist bislang Ihr Eindruck von Sinsheim?

Nach dieser kurzen Zeit ist es schwierig, dazu etwas zu sagen. Aber ich habe auch Dinge gesehen, die mir nicht so gefallen.

Was denn?

Mir wurde mitgeteilt, dass sich manche Menschen ein bisschen unsicher fühlen. Da springt meine Antenne natürlich an. Ich werde mir das anschauen und in Zusammenarbeit mit der Stadt analysieren, wie wir dagegen vorgehen.

In der Fußgängerzone und rund um den Bahnhof gab es in den vergangenen Jahren mehrfach Schlägereien mitten am Tag. Jüngst teilte die Polizei mit, dass Jugendliche mit einer Schreckschusspistole versucht hatten, Leute zu erpressen. Diese Entwicklung hat sich unseres Erachtens zugespitzt.

Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, hat sich das nicht zugespitzt. Aber ich kann sehr wohl verstehen, dass das Sicherheitsgefühl der Sinsheimer betroffen ist.

Wie wollen Sie hier gegensteuern?

Ich hoffe, dass wir mit Fußstreifen und anderen Präsenzmaßnahmen, durch Kontrolldruck und dem Dialog mit den Bürgern dazu beitragen können, dass sich die Sinsheimer wieder wohl fühlen.

Man nimmt wahr, dass häufig junge Männer mit Migrationshintergrund auffällig sind. Gibt es hier ein anderes Rechtsverständnis?

Es kann sein, dass der Respekt gegenüber der Polizei in den zurückliegenden Jahren ein bisschen abgenommen hat. Aber durch konsequente Strafverfolgung versuchen wir, klar und deutlich zu machen, welche Aufgabe die Polizei hat. Ob es dabei um jemanden mit Migrationshintergrund geht oder nicht, das macht für uns keinen Unterschied.

Wollten Sie schon von Beginn an in den höheren Dienst?

Zunächst überhaupt nicht. Ich war froh, dort zu sein, wo ich war. Mein damaliger Revierleiter ist auf mich zugekommen. Er sagte, er könnte sich das bei mir vorstellen. Und dann wollte ich den angefangenen Weg zu Ende gehen.

Was muss Ihrer Meinung nach ein guter Revierleiter können?

Er muss auf jeden Fall Mensch geblieben sein. Und man muss ein echter Allrounder sein. Denn es ist wichtig, mit den Mitarbeitern gut umzugehen, aber auch mit der Beteiligten außerhalb der Polizei gut zusammenzuarbeiten.

Mit einem neuen Leiter weht meist ein frischer Wind. Was möchten Sie verändern?

Ich will schon Impulse setzen. In den ersten 100 Tagen möchte ich mir aber erst einmal ein Bild von der Lage machen. Meiner Ansicht nach ist in dem Revier aber sehr viel gut gelaufen.

Was macht für Sie einen guten Polizisten aus?

Wir müssen auf jeden Fall ein Vorbild sein. Kommunikation ist sehr wichtig, und zwar passend zur Situation. Und wir müssen problemlösungsorientiert arbeiten.

Thema Autoposer: Hier hatte die Polizei häufig kontrolliert. Wird das fortgesetzt?

Ich habe den Eindruck, dass es in diesem Bereich deutlich ruhiger geworden ist. Wenn sich das ändert, kontrollieren wir natürlich wieder.

Rund um die Burg Steinsberg gab’s im Frühling und Sommer immer wieder Beschwerden, dass dort nachts laut Musik gehört wird und einige ihren Müll nicht aufräumen. Was wollen Sie hier tun?

Ich habe Ideen. Aber dafür ist es nach wenigen Wochen noch zu früh. Bis zum Frühjahr, wenn sich bei besserem Wetter dort wieder mehr Leute aufhalten, wollen wir handeln.

Es gibt bestimmte Etablissements, etwa in der Neulandstraße, bei denen sich manche Sinsheimer fragen, warum die Polizei dort nicht einmal nachts in großer Zahl vorstellig wird. Auch von Clanstrukturen ist die Rede.

Wir sind dabei, das zu analysieren und ein Konzept zu erarbeiten. Um mehr zu sagen, bin ich noch nicht lange genug hier. In einem Jahr kann ich mehr sagen.