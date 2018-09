Von Christian Beck

Sinsheim. "Auf einem Kleinlaster habe ich gestern was von Wurstkultur gelesen." Schon der Einstieg des Moderators Heiner Schnitzler sorgte für Amüsement und zeigte, welch breiten Themas sich das Vokalensemble bei seinen Konzerten am Samstag und Sonntag angenommen hatte. Unter dem Titel "Ohrenzeuge 3 - Sinsheim hat Kultur(en)" wurde ein randvolles Programm mit Gesang, Musik und vielen Interviews geboten.

Dass die Sinsheimer das kulturelle Angebot ihrer Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, zeigte ein Kurzfilm, für den die Rhein-Neckar-Zeitung Marktbesucher auf dem Burgplatz befragt hatte. "Sinsheim hat vor allem durch ehrenamtliches Engagement viel zu bieten", befand Christian Beck, Leiter der RNZ-Lokalredaktion.

Neben ihm kamen viele andere Interviewgäste zu Wort. Mihail Kösker, Wirt des "Bella Marmaris", betonte, dass Integration sehr einfach sei, "man muss es nur wollen". Er habe in fünf Monaten Deutsch gelernt und sei in fast jedem Verein Mitglied gewesen. Für gute Stimmung sorgte auch Zory Halter, die als Lehrerin für orientalische Tänze den kompletten Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums dazu brachte, mit der Hüfte zu wackeln.

Musik gab es natürlich auch: Das Vokalensemble bot unter Leitung von Erwin Schaffer einen Mix von den Beatles über Supertramp bis Depeche Mode. Doch auch altes und ungewöhnliches Liedgut war zu hören: Der Bad Rappenauer Tenor Holger Ries sang unter anderem ein Stück von Franz Schubert, der Chor präsentierte das jiddische Lied "Tsen Brider", das von zehn Brüdern handelt, die immer weniger werden. Passend dazu hatte Jutta Stier als Vorsitzende des Vereins "Alte Synagoge Steinsfurt" berichtet, dass es aktuell nur zwei Personen jüdischen Glaubens in Sinsheim gibt.

Für erstklassige Untermalung sorgte die Kultur-Klub-Band um Werner Freiberger, Hans-Peter Schmitt, Jörg Burgstahler, Karl Schramm und Georg Hammermayer. Nicht zuletzt bei Soli wie in "Englishman in New York" blitzte ihr Können auf. Und auch das Zusammenspiel von Holger Ries und dem Vokalensemble erwies sich als gekonnt, beispielsweise bei "Carbonara" - die eine oder andere humorvolle Einlage gab’s dazu.

Eher ernst war der Ton in manchen Interviews: VHS-Dozentin Gülten Yagmur erklärte, wie ein Integrationskurs aufgebaut ist, Philosoph Tobias Erler erläuterte, dass Kultur weitergegeben und erlernt werden muss, Oberbürgermeister Jörg Albrecht kritisierte schließlich eine deutliche Veränderung bei der Fankultur im Fußball. Die Uraufführung aus dem Bereich der neuen Musik, "K_Wahl" von Christoph Ogiermann, hatte ebenfalls einen ernsten Hintergrund.

Mit reichlich Applaus honorierte das Publikum den dritten Teil der Ohrenzeugen-Reihe, wenngleich sich manche Besucher etwas mehr Musik und weniger Gespräche gewünscht hatten.