Sinsheim. (cbe) Weil der Ortenaukreis einen Antrag eines Mannes mit Behinderung auf Eingliederungshilfe nicht rechtzeitig an den zuständigen Rhein-Neckar-Kreis weitergeleitet hat, bleibt er nun auf Kosten von mehr als 54.000 Euro sitzen. Dies entschied das Landessozialgericht.

Ausgangspunkt des Rechtsstreits ist ein Mann, geboren im Jahr 1989, der bei der Kraichgau-Werkstatt in Sinsheim arbeitete. Er ist mehrfach eingeschränkt: In einer Mitteilung, die das Landessozialgericht am Dienstag verschickte, ist die Rede von einer intellektuellen Minderbegabung, einer Entwicklungsstörung sowie einer Essstörung. In seinem Schwerbehindertenausweis steht Grad 70 (100 ist der höchste Wert). Zudem ist dort vermerkt, dass er gehbehindert und hilflos ist sowie eine Begleitperson braucht. Er lebte bei seinen Eltern, Grundsicherung bekam er nicht. Seit dem Jahr 2009 arbeitete er in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, diese bewilligte ihm Eingliederungshilfe.

Weil er in der Nähe seiner Freundin sein wollte, plante der Mann, in den Ortenaukreis zu ziehen. Deshalb wird für ihn im Juli 2019 beantragt, dass er dort in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten kann und Eingliederungshilfe für betreutes Wohnen in Familien bekommt. Er ließ mitteilen, dass er im Oktober 2019 umziehen möchte.

Auch wenn der Mann nun im Ortenaukreis wohnt, muss unter normalen Umständen der Rhein-Neckar-Kreis die anfallenden Kosten übernehmen. Denn wenn es darum geht, die Kosten für die Nutzer besonderer Einrichtungen zu bezahlen, beispielsweise wenn Personen in Frauenhäusern Schutz suchen oder Menschen mit Behinderung in einer betreuten Wohneinrichtung leben, gilt laut Gesetz nicht das Wohnortprinzip, sondern das Herkunftsprinzip. Sprich: Der Landkreis, in dem die Person gelebt hat, bevor sie in eine solche Einrichtung kam, muss bezahlen. Und das ist in diesem Fall der Rhein-Neckar-Kreis.

Das wusste der Ortenaukreis, bewilligte die Leistung für den Mann aus Sinsheim aber trotzdem. Den Bewilligungsbescheid schickte der Ortenaukreis an den Rhein-Neckar-Kreis und fügte ein Schreiben hinzu, in dem steht, dass die Leistungen nur vorläufig erbracht werden, da ja eigentlich der Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Doch der Rhein-Neckar-Kreis lehnte es ab, zu bezahlen.

Rund 54.000 Euro waren bis November 2021 für die Eingliederungshilfe ausgegeben worden. Um diesen Betrag sowie die weiter anfallenden Kosten erstattet zu bekommen, verklagte der Ortenaukreis den Rhein-Neckar-Kreis – ohne Erfolg. Der Ortenaukreis reichte daraufhin Berufung ein. Diese wurde vom 7. Senat des Landessozialgerichts nun zurückgewiesen: Ein Erstattungsanspruch scheide aus, weil der Ortenaukreis den Antrag nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, innerhalb von zwei Wochen weitergeleitet hat, sondern selbst die Leistungen bewilligt hat, obwohl man dort wusste, dass man nicht zuständig ist. Dieses Verhalten erscheine "schwerlich nachvollziehbar". Damit habe der Ortenaukreis "zielgerichtet in fremde Zuständigkeiten eingegriffen" und das Weiterleitungsgebot missachtet. Unter Juristen gilt diese Formulierung als überaus deutlich und kommt somit einer Ohrfeige nahe.

Dass sich Behörden darum streiten, wer zuständig ist, gebe es oft, sagt Joachim von Berg, Richter und Pressesprecher am Landessozialgericht. "Doch dass eine Behörde die Zuständigkeit verneint, aber trotzdem zahlt, habe ich noch nicht erlebt", berichtet von Berg. Brisant an diesem Fall sei außerdem, dass der Ortenaukreis nun auch weiterhin für den Mann aus Sinsheim bezahlen muss. Dass sich die weiteren Kosten auf einen Betrag deutlich jenseits der 54.000 Euro summieren, ist somit wahrscheinlich.