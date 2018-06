Sinsheim. (tk) Eine "drastisch gestiegene Gewalt- und Straßenkriminalität im Kreis" sei einer der Haupteinflüsse, die zum Ergebnis der Sicherheitsumfrage von Rathaus und Uni Heidelberg in Sinsheim geführt hätten. Das Zahlenwerk wurde am Dienstag von Studienleiter Prof. Dr. Dieter Hermann im Gemeinderat erläutert.

Die Auswertung hatte ein Lagebild ergeben, demzufolge sich die Bevölkerung vor allem in Kernstadtnähe zunehmend unsicher fühlt. Unter jungen Frauen war die Kriminalitätsfurcht besonders groß. Vor Einbrüchen, Gewalt- und Sexualstraftaten haben viele Angst. Ein hoher Prozentsatz der Menschen meidet inzwischen bestimmte Gegenden und hat sein Freizeitverhalten geändert.

Einen Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise räumte der Forschungsleiter ein: Junge Männer seien "eine Gruppe, die stärker zu Gewalt" neige. Zudem stammten die Einwanderer oft aus Gebieten mit "Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen". Gewalt werde "als legitimes Handeln betrachtet, wenn Ehre verletzt wird", so der Professor. Seiner Ansicht nach müsse gefragt werden, "ob eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt", wovon "bei bis zu 50 Prozent der Geflüchteten ausgegangen werden" könne. Eine solche Störung könne die Gewaltbereitschaft erhöhen. Bei Freie-Wähler-Stadtrat Harald Gmelin drängte sich hier "das Gefühl einer Relativierung der Vorgänge auf". Er fragte, ob ein solches Syndrom "zur Schuldunfähigkeit vor Gericht" führe. Nach Ansicht Hermanns sei dies nicht der Fall. Als Präventionsmaßnahme bei jungen Zuwanderern schlägt er unter anderem ein Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien vor; konkret ein Projekt namens "Pfade", das momentan überwiegend in der Schweiz und ausschließlich an Schulen praktiziert wird. Hierbei handle es sich um einen "über Jahre angelegten Prozess", so Hermann. Erfahrungswerte des Programms bei jungen Männern finden sich allerdings nicht.

Die Kernstadt wurde in der Untersuchung als Gebiet ausgemacht, das bei der Landbevölkerung Ängste auslöst, obwohl keine negativen Erfahrungen in der Innenstadt gemacht wurden. Diesem "Imageproblem" könne man mit Stadtmarketing, Sauberkeit und mehr Grünflächen begegnen, sagt Hermann. Videoüberwachung, wie von CDU-Stadtrat Friedhelm Zoller angeregt, sei rechtlich "an Kriminalitätsschwerpunkte geknüpft" und auf öffentlichen Plätzen weit weniger effektiv als in Bussen und Bahnen. Versuche mit einer neuen Methode, welche Bewegungsmuster analysiert, um sich anbahnende Kriminalität zu erkennen, liefen zur Zeit in Mannheim. Hermann rät, "deren Ergebnis abzuwarten".

Nachgehakt wurde, inwieweit sich das Stimmungsbild, das aus dem Jahr 2016/17 stammt, inzwischen verändert habe: Das Jahr 2018 könne womöglich "angstbesetzter" sein als 2016, selbst wenn dieses auch in anderen als Studien als "Jahr der Angst" tituliert werde.

Der hohe Anteil an Frauen und Senioren unter den Studienteilnehmern rücke wiederum die rund 45 Prozent Rücklaufquote in ein verändertes Licht: Wie repräsentativ könne die Befragung sein, angesichts eines hohen Rücklaufs von Personenkreisen, die einerseits eher zu Angst neigten - andererseits aber auch öfter Gewaltopfer würden? Der Wissenschaftler räumte ein, dass die Zahlen "zu einem gewissen Grad verzerrt sind."