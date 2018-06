Winterszenen in Sinsheim: Die neuen Räumfahrzeuge des Baubetriebshofs räumten Fußgängerfurten frei (oben.l.); bis dahin lag die Innenstadt tief verschneit da (o.r), die Tauben auf dem Dach des Landratsamts rückten zusammen. Der Verkehr in der Hauptstraße musste langsam machen (unten l.), lebendig ging’s vor dem "Quint’s" zu. Fotos: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Ganz unvorhergesehen kam der Schnee nicht, der am späten Sonntagvormittag im Stadtgebiet fiel. Er fühlte sich aber bisweilen so an. Es schneite in moderater Menge, dafür beharrlich. Kurz nach elf Uhr ein auffrischender Wind, dann die ersten Flocken. Um 13 Uhr war die Schneedecke auf den Straßen weithin geschlossen.

In Höhenlagen am Steinsberg, in den Bergdörfern Adersbach, Hasselbach, Ehrstädt, aber auch in Hilsbach kam der Autoverkehr teils nur im Schritttempo voran; Unfälle beschränkten sich auf vereinzelte Blechschäden. Schlitten wurden ausgepackt, Schneekugeln gerollt. Besonders verwegen: Zwei Motorradfahrer, die in Dühren gesichtet wurden, hatten eine Panne an einem der Chopper: "der Vergaser." Die Biker aus dem Unterland konnten nach einer Stunde - und noch nasser als zuvor - ihre immer riskanter werdende Fahrt fortsetzen.

Auf dem Höhepunkt des Schneetreibens mit zuerst vielen kleinen, dann noch mehr größeren Flocken war die Sinsheimer Innenstadt nahezu menschenleer, waren die Hauptstraße und auch die Nebenstraßen zugeschneit. Erste Pflichtbewusste holten bereits die Schippen raus. Manch einer wunderte sich, dass jetzt noch kein städtischer Winterdienst unterwegs war. "Bringt zum Zeitpunkt nichts", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht um 13 Uhr; da war er gerade in Reihen.

Seinem Tag mit neun Terminen, darunter ein Vereinsfest mit eiserner Hochzeit bei Russlanddeutschen, der Rohrbacher Weihnachtsmarkt und drei Seniorennachmittage, konnte dieses bisschen Schnee doch nichts anhaben. Der Baubetriebshof stand da schon Schippe bei Fuß: Am frühen Nachmittag stapften die ersten Hand-Räum- und Fegetrupps los, auch die neue kleine Winterflotte war in der Innenstadt zu sehen: Wendige Minifahrzeuge mit Spurversatz, Knicklenkung und Besentrommel räumten wieselflink die Fußgängerfurten frei.

Eine verschneites Sinsheim war etwas, das man seit längerem nicht mehr gesehen hatte. Und auch so etwas wie geselliges Leben war zu finden, etwa am Weihnachtsstand vor Peter Erdelyvaris "Quint’s". Dort standen einige bei Feuerwurst und Glühwein zusammen, hatten sich zum Fußballgucken verabredet, um der TSG beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 die Daumen zu drücken: "Jetzt noch die drei Punkte holen", hieß es, "dann ist alles perfekt."

Im Kraichgau wurde allerdings nicht gekickt, man hatte mit Schnee gerechnet. Die sechs Nachholspiele im Fußballkreis Sinsheim - unter anderem des SV Ehrstädt gegen den FC Berwangen - wurden bereits am Samstagvormittag abgesagt.