Sinsheim. (pol/mare) Ein Streit bei einer Halloween-Party in der Schindwaldstraße im Ortsteil Steinsfurt ist am Dienstagabend eskaliert. Dabei wurde ein 21-Jähriger von bislang Unbekannten mit Schlägen und Tritten verletzt.

Der 21-Jährige geriet gegen 23.30 Uhr zunächst mit einem der Unbekannten in Streit, da dieser ihn angerempelt hatte. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte seinen Kontrahenten zu Boden. Danach kamen noch zwei weitere Männer dazu, die gemeinsam mit dem Schläger auf den jungen Mann, der am Boden lag, eintraten. Erst als andere Partygäste zu Hilfe kamen, flüchteten die drei Aggressoren in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige wurde vor Ort von verständigten Sanitätern medizinisch versorgt. Die drei männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, südeuropäisches Aussehen, schlanke Figur. Zwei von ihnen waren mit einem weißen Oberteil bekleidet.

Das Polizeirevier Sinsheim hat wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 0 72 61 / 69 00 in Verbindung zu setzen.