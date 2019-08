Sinsheim. (jubu) Schwere Verletzungen erlitt eine 30-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Sinsheim. Die Frau hatte kurz nach 16 Uhr den Forstweg nahe des Naturschutzgebietes "Feuchtgebiete am Ilvesbach" in Richtung Untere Au/Neulandstraße befahren.

Unmittelbar nach einer leichten Rechtskurve war ihr ein Traktor mit Anhänger entgegengekommen. Vermutlich unter Schock stürzte sie von ihrem Roller. Der Traktorfahrer wich noch nach rechts in ein Gebüsch aus, konnte den Zusammenstoß mit dem Roller jedoch nicht mehr verhindern.

Die 30-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach Erstversorgung durch den Notarzt "Sinsheim10" mit dem Rettunghubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nach Auskunft des Notarztes kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Spezialisten der Verkehrspolizei Heidelberg nahmen den Unfall im Nachgang auf. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten zunächst keine Auskunft geben.