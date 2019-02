So sah ihr Schloss aus, als es an der Brücke hing. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Wenn das mal keine guten Vorzeichen sind: Zwar ließ das Rathaus kürzlich die Liebesschlösser an der Elsenzbrücke entfernen - aber die RNZ-Lokalredaktion hat sie aufgehoben. Bis zum 14. Februar am Donnerstag, auch als Valentinstag bekannt, konnten - und können - Pärchen ihr Schlösslein bei uns abholen.

Liebesschlösser - Tausende hängen in Paris, keine 30 waren es in Sinsheim - erzählen Geschichten. Etwa die von Lisa und Simon. Ihr rotes Schloss trägt den 12. August 2012 eingraviert. Lisa Edinger, geborene Kirschenlohr, und Simon Edinger heirateten standesamtlich im März 2014. Die 23-jährige Studentin und der 26-jährige Kfz-Mechatroniker leben mit Töchterchen Melanie, vier Jahre alt, in Rohrbach.

Gesucht und gefunden: Fotos der beiden zeigen sie vergangenen Sommer in Paris, küssend unterm Eiffelturm. In der Stadt der Liebe hat Simon erneut um Lisas Hand angehalten. Im März will das Paar das Ja-Wort erneuern. Eine mittelalterlich inspirierte Hochzeit vor der romantischen Hilsbacher Kulisse soll es werden. Simon war der Erste, der das - bemerkenswert gut erhaltene - Schloss der beiden in der Bahnhofstraße 27a abgeholt hat: Nach allem, was es erlebt hat, soll es "einen besonderen Platz im Wohnzimmer bekommen".

Auch RNZ-Leser David Koop bekam sein Andenken zurück. Foto: Tim Kegel

Hach, schön. Und auch die Geschichte von David Koop und Ramona Fohr ist besonders: Den 23-Jährigen kennen viele aus dem Rewe-Markt in der Muthstraße. Als kleinen Leser-Service brachten wir ihm das ebenfalls rote Schlösslein dort vorbei. Koop hat sich ja auch Mühe gegeben: Seine Initialen und die von Ramona - 18 Jahre alt und demnächst Auszubildende - hat er in den Stahl "mühsam reingeritzt". Im Dezember 2016 haben beide ihr Liebesschloss an der Elsenz aufgehängt: "Da lag Schnee", erinnern sie sich noch genau.

Auch ein unbekanntes Mädchen, berichtet Redaktionssekretärin Ines Langer, hat ein Schloss abgeholt. Wir hätten gern mehr von ihr erfahren, aber da war sie schon verschwunden.

Längst nicht alle Liebesschlösser sind bisher abgeholt worden - aus welchen Gründen auch immer. Gelegenheit hierzu ist nur noch am 14. Februar, bis 18 Uhr, in der Bahnhofstraße 27a, weil irgendwann auch mal Schluss sein muss. Wir wünschen einen liebenswerten Valentinstag.