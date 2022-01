Von Gabriele Schneider

Sinsheim-Reihen. Anfang Februar bekommt Landwirt Steffen Uhler Nachwuchs der tierischen Art. 18 Wochen alt sind die Hühner, die ihm dann von einem Aufzuchtbetrieb gebracht werden. Denn Uhler betreibt nicht nur Ackerbau, sondern produziert seit dem Jahr 2019 auch Eier.

Er hält seine Freiland-Hühner in drei Mobilställen am Ortsrand von Reihen. Diese stellt er auf dem großen Areal immer wieder um, damit seine "Damen", wie er die Legehennen liebevoll nennt, immer frisches Gras unter den Krallen haben. In und um diese drei Ställe mit 1300 Plätzen für Hennen und auch Hähne leben jeweils 450 oder 400 "Lohmann brown classic"-Hühner. Sie sind immer dort, wo es sie gerade hinzieht: drinnen oder draußen. Sie scharren und picken, und um die Mobilställe herum stehen mehrere Anhänger, Strohballen oder anderes, unter oder hinter dem sich ein Huhn bei Bedarf verstecken kann.

Landwirt Steffen Uhler mit einem seiner Hähne. Foto: Gabriele Schneider

Denn auch Gefahr droht den Freilandhühnern. Vor allem von Beutegreifern aus der Luft, also Raubvögeln, hin und wieder auch von einem vorbeikommenden Fuchs, häufiger von Baummardern. "Von jedem der Ställe fallen jährlich etwa 50 Hennen den Beutegreifern zum Opfer", berichtet Uhler. An einem Tag im vergangenen Herbst habe es "auf einen Schlag 28 tote Hennen gegeben", erinnert er sich. Vermutlich sei ein Baummarder dafür verantwortlich gewesen, die richteten bei ihren "Besuchen" oft richtiggehende Massaker an. Da Hennen sehr schreckhaft und leicht erregbar seien, führe so ein Marderbesuch auch schon einmal zu Hennen, die vor lauter Angst und Aufregung tot umfielen.

Übrigens verlangt das Tierschutzgesetz seit Kurzem, dass jeder, der ein Huhn kauft, auch einen Hahn dazu kaufen muss. Eine schwierig umzusetzende und letztlich die Eier verteuernde Regel, wie Uhler weiß. Er selbst hält zusammen mit seinen "Damen" mehrere solcher sogenannter Bruderhähne. Die beschützten die Hennen gern. Dies belegen Fotos von Drohnen-Aufnahmen, die Uhler einmal zusammen mit einem Filmer für seinen geplanten Internetauftritt gemacht hat. Auf den Fotos ist genau zu sehen, wie die Hennen vor der vermeintlichen Gefahr aus der Luft unter und in die Ställe flüchten, die Hähne indes versuchen, sie von etwas abseits zu beschützen.

Neben ihrer Schreckhaftigkeit sind Hennen sehr neugierig und spielen gern. Wichtig sei es, "dass die Damen immer beschäftigt sind, denn sonst fangen sie an, aufeinander einzupicken". Darum haben sie bei Uhler unter anderem eine Schaukel zur Verfügung. Ihr Futter verdienen sich die Legehennen quasi mit dem Eierlegen. Nach dem Legen werden die Eier automatisch sanft weggerollt und über ein Band in den sogenannten Eier-Elevator, also Eier-Fahrstuhl gebracht, an dessen Ende sie in 30er-Eierkästen gelegt werden. Im Hof werden sie dann gewogen, in Kartons sortiert und mit den notwendigen Informationen gestempelt. Nachdem die Hennen 16 bis 18 Monate lang Eier gelegt haben, werden sie geschlachtet und so zu Suppenhühnern. Diese verkauft Uhler frisch in seinem Hofladen.

Momentan erfreuen sich alle Hennen und Hähne am Reihener Ortsrand bester Gesundheit. Aber die Vogelgrippe ist für Uhler ein ernstes Thema. Nach einer H5N1-Asteckung wie der, die gerade dazu führte, dass der Heidelberger Zoo übergangsweise schloss, müsse er "abwarten, ob Stallpflicht verhängt wird", sagt er. Zoos hätten eine Art Sonderstellung inne, da sie auch exotische und besonders wertvolle Tiere beherbergten. Würde in einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Vogelgrippefall auftreten, würde ein bestimmter Bereich zum Sperrbezirk erklärt, die befallenen und Tiere in deren Umgebung "gekeult". Gekeult bedeutete früher tatsächlich, Tiere mit der Keule zu erschlagen. Der Begriff wird heute in der Tiermedizin allerdings für das vorsorgliche Töten von Tieren verwendet, um zu verhindern, dass die Seuche sich verbreitet. Uhler hat in seinen Mobilställen neben dem mehrstöckigen Wohn-, Schlaf- und Legebereich der Tiere auch Kaltscharr-Räume, in denen sich die Tiere im Falle einer Stallpflicht aufhalten könnten, verrät er.

Wichtig ist dem Eierlandwirt, dass niemand, der die Reihener Hennen besucht, ihnen Futter gibt. Vor allem Speisereste seien absolut tabu, sagt er, denn diese sind für Tiere und Landwirt ein Problem. Mit dem Essen gelangten dessen Inhaltsstoffe ins Huhn und somit ins Ei. Die Hennen würden von ihm gesund ernährt und ein Ei sollte unbedingt frei von Verunreinigungen sein, erläutert er.