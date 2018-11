Von Christiane Barth

Epfenbach. Ist das Dorf ein Verkehrsknotenpunkt? Ein Drehkreuz für Pendler und Durchreisende? Liegt es strategisch günstig zwischen Mosbach, Heidelberg und Sinsheim? Alles Spekulationen? Jetzt nicht mehr. Die Verkehrsstatistik liegt auf dem Tisch des Bürgermeisters. Eine Menge Informationen, die jetzt ausgewertet werden müssen.

Die Geschwindigkeitsmessung an den sieben Ortsausgängen brachte eine immense Datenfülle hervor. Bislang ist jedoch vor allem eines klar: Im Zeitraum zwischen dem 15. Mai und 5. Juli wurden fast 88.000 Fahrzeuge registriert, die jeweils eine der Dorfzufahrten passierten. "Das sind doch überraschend viele", staunte Joachim Bösenecker angesichts der Zahlen.

Die Erhebung wurde von Bürgern angestoßen, Anliegern der Ortszufahrten, die sich über die Raserei innerhalb der Ortschaft massiv beschwerten (wir berichteten mehrfach). Sieben Wochen lang stand eine Messanzeige im Dorf, jeweils eine Woche lang in einer Ortseinfahrt. Die Messergebnisse sind nun fein säuberlich aufgelistet auf mehreren hundert Seiten, die nun vom Dorfchef, Joachim Bösenecker, selbst ausgewertet werden müssen. Spätestens bis zur ersten Gemeinderatsitzung nach der Sommerpause, am Mittwoch, 13. September, will er das kompakte Zahlenwerk, die Diagramme und Statistiken gesichtet haben, um den Bürgervertretern die Ergebnisse zu präsentieren. Auch Basis der nächsten Verkehrstagesfahrt mit der Straßenbehörde sollen die Resultate der Messung sein. Welche Maßnahmen dann zur Verkehrsberuhigung ergriffen werden sollen - oder ob überhaupt - ist bislang daher noch völlig offen.

Fest steht jedoch: Am meisten gerast wurden an der Eschelbronner Straße. Auch hier kam es zu massiven Klagen der Anwohner. Harald Gehrig etwa, der an der Ecke zwischen Eschelbronner Straße und "Schützenäckerle" den regen Verkehrsfluss hautnah mitbekommt, kann ein Lied davon singen, wie wenig sich die Auto-, Motorrad- und Lkw-Fahrer an die 50-er Beschränkung halten (wir berichteten). Zwischen den "Krautgärten", dem Feuerwehrgerätehaus und dem Ortsschild wird oft ignoriert, dass die Straße immer noch eine Strecke innerhalb der Ortschaft ist.

Der Polizeibeamte fordert dringend konkrete Maßnahmen, um die Raser zur Räson zu bringen. Gleicher Tenor bei der Vereinigung der Freien Wähler, die sich vor allem für eine Verkehrsberuhigung an der Neidensteiner Straße und auf dem Weg nach Reichartshausen, wo durch den dortigen Radweg und eine unübersichtliche Straßenquerung eine zusätzliche Gefährdung für Fußgänger und Radler besteht, stark machen.

Verkehrssünder also sollen ausgebremst werden, wünschen sich die Epfenbacher Bürger, deren persönlicher und subjektiver Eindruck aber nicht ausreicht, um Bodenschwellen, Ampeln, Zebrastreifen, Bodenwellen, Fahrbahnverschwenkungen oder Verkehrsinseln zu bewirken. Eine objektive Erhebung musste her, mit deren Hilfe Gemeinde und übergeordnete Behörde bauliche Maßnahmen und Eingriffe in den Straßenverkehr vornehmen können. Diese Erhebung wird den Bürgermeister jetzt noch einige Wochen beschäftigen: "Ich muss diese Fülle an Daten jetzt zügig sichten und auswerten".

Eine erste Übersicht offenbart aber jetzt schon: 54 Prozent der gemessenen Fahrzeuge hielten sich an der Eschelbronner Straße nicht an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer, an der Helmstadter Straße waren es 40 Prozent, in der Friedhofsstraße fuhren 34 Prozent zu schnell, an der Reichartshäuser Straße 29 Prozent, an der Waibstadter Straße 23 Prozent, an der Spechbacher Straße nur drei Prozent.