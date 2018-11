Sinsheim. (pol/rl) Schwer verletzt wurde eine 42-jährige Radlerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht wollte ein 31-jähriger Autofahrer gegen 14.12 Uhr in Höhe der Rosengasse 3 rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße fahren. Dabei übersah der Eppinger die 42-jährige Radfahrerin aus Sinsheim und fuhr sie an. Die Frau kippte mit ihrem Fahrrad zur Seite und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf.

Da sie einen Fahrradhelm trug, erlitt sie keine schwereren Verletzungen. Trotzdem wurde sie zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Mannheim geflogen. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.