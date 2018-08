Sinsheim. (zg) Die Busverbindung Sinsheim - Mosbach, die Steigerung der Pünktlichkeit bei den S-Bahn-Verbindungen und Baumaßnahmen im Schienennetz: Darum ging es bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr.

Zwischen Sinsheim Hauptbahnhof und dem Bahnhof in Mosbach-Neckarelz verkehre ab Januar eine Regiobuslinie, erklärt Dominik Schaadt vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar aus Mannheim. "Mit der Einführung der Regiobuslinie werden die dazwischen liegenden Orte Waibstadt, Helmstadt, Aglasterhausen und Obrigheim schnell an die beiden Mittelzentren Sinsheim und Mosbach angebunden", erläutert Schaadt. Mit dieser Verbindung wird ein Teil der vor vielen Jahren eingestellten Buslinie "Vom Rhein zum Main", die einst zwischen Karlsruhe, Sinsheim, Mosbach und Würzburg verkehrte, wieder belebt.

"Wir unterstützen diese Initiative ausdrücklich, da sie die kürzeste und schnellste Verbindung von Sinsheim nach Mosbach ist. Mit der S-Bahn ist immer ein Umweg über Neckargemünd zu nehmen, der mit einem Umstieg verbunden ist", berichtet Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr. Das neue Angebot sieht von Montag bis Freitag einen Stundentakt mit 18 täglichen Fahrtenpaaren vor. An Samstagen gilt der Stundentakt bis 16 Uhr, danach erfolgt die Bedienung im Zweistundentakt bis 24 Uhr. Dies sind insgesamt 14 Fahrtenpaare. An Sonn- und Feiertagen wird ein Zweistundentakt mit täglich neun Fahrtenpaaren eingerichtet.

Bauarbeiten bis 3. September

Beim S-Bahn-Verkehr auf der Elsenztalbahn steht nach wie vor die Verbesserung der Pünktlichkeit im Vordergrund. "Aktuell liegt die Pünktlichkeit der S-Bahn im Schnitt bei 93,4 Prozent", berichtet Christoph Rothfuß von DB Regio Mitte aus Mannheim. "Unser Ziel ist für das laufende Jahr, diesen Wert auf 94 Prozent zu steigern." Um dies zu erreichen, werden verschiedene organisatorische und technische Maßnahmen in Angriff genommen. So ist vorgesehen, ab dem Fahrplanwechsel 2018/2019 die S-Bahn 18.31 Uhr ab Eppingen Richtung Sinsheim zeitlich zu verlagern. Die zukünftige Abfahrt soll auf 18.41 Uhr gelegt werden, um Pufferzeit zu gewinnen.

In den Sommerferien werden Baumaßnahmen von DB Netz in der Rhein-Neckar-Region vorgenommen. Einschränkungen gibt es zwischen Heidelberg und Mannheim. Alle Züge aus dem Elsenz- und Neckartal enden in Heidelberg Hbf. Der Fahrgast hat dann die Möglichkeit, mit dem Schienenersatzverkehr an die Zwischenstationen oder mit der S3 oder S4 seine Fahrt ohne Halt nach Mannheim fortzusetzen. Die Rückfahrt erfolgt nach gleichem Schema. Die Baumaßnahmen starteten Ende Juli und dauern bis zum 3. September. Im Bereich der Elsenztalbahn (Abschnitt Heidelberg - Meckesheim) sind Streckensperrungen in den Oster- und Pfingstferien 2019 geplant.