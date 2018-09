Von Christiane Barth

Sinsheim. Wer psychisch krank ist, hat meist schon genug Probleme. Oft fallen durch Klinikaufenthalte zu alledem noch die gewohnten Lebensstrukturen weg, was die Situation für die Betroffenen nicht einfacher macht. Der Bürgerkreis Sinsheim hat sich seit seiner Gründung vor 40 Jahren, als flächendeckend im ganzen Land durch den Sozialpsychiatrischen Dienst die Versorgung psychisch Kranker verbessert werden sollte, die Devise "ambulant vor stationär" auf die Fahnen geschrieben.

Als "Sozialstation für psychisch Kranke" greift er diesen in vertrautem Umfeld unter die Arme. Als Trägerverein hat der Bürgerkreis Schritt für Schritt Fachdienste aufgebaut, die vor Ort Versorgungslücken zwischen Arzt und Klinik schließen. Es geht darum, wieder Normalität herzustellen.

Heute gibt es mehr Menschen, die Unterstützung brauchen, aber auch mehr Menschen, die sich trauen, diese einzufordern: Andrea Struzyna, seit 1998 Mitarbeiterin, seit acht Jahren Geschäftsführerin des Bürgerkreises und damit Nachfolgerin von Josef Pitz, erkennt Parallelen zwischen dem Wachsen des Vereins und der gesellschaftlichen Entwicklung: "Wir haben klein angefangen und früher sehr im Stillen, in Nischen, gearbeitet."

Was vormals noch ins Verborgene verbannt war, ist im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr einem selbstverständlichen Umgang gewichen: Vor wenigen Monaten zog der Bürgerkreis von einem Hinterhof am Kirchplatz in die Kleine Kirchgasse 5 um, das Schild am Eingang ist deutlich sichtbar.

Von einem winzigen Beratungsbüro im alten Rathaus ohne sanitäre Anlagen hin zum Umzug in zwei Stockwerke in der Muthstraße - neben der Apotheke und nahe an der psychotherapeutischen Praxis von Dr. Hans Jacobi, dem Gründungsvater des Bürgerkreises - setzt dieser heute auch räumlich deutlichere Zeichen: Große und helle Zimmer mit Balkon, Blick auf Grün und die umliegende Stadt.

Unterstützt wurden die Bemühungen der Gründung vor 40 Jahren vom Jugendamt, von der Psychologischen Beratungsstelle und von der Stadt. Menschen mit psychischen Erkrankungen und Familien mit unterschiedlichsten Problemlagen waren damals die Zielgruppen. Die Breite des Hilfsangebots mit verschiedensten Fachkreisen vom Betreuten Wohnen bis zur Tagesstruktur ist die Besonderheit des Vereins.

Auf den Einsatz von Dr. Jacobi geht es zudem zurück, dass auch die Familienmitglieder Unterstützung finden. Der Bürgerkreis versteht sich als alltagsbegleitende Institution, die den Betroffenen sowie deren Angehörigen eine helfende Hand reicht. 18 Mitarbeiter (Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und zwei Psychologen) bieten heute mehr als 850 Menschen im Jahr Unterstützung - vor 20 Jahren waren es weniger als 300.

Die gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie dem Jugendamt ebnet den Weg zur konkreten Hilfeleistung auch bei einer komplexen Gemengelage an Problemen. Die Hemmschwelle, diese Hilfe auch zu suchen, ist heute deutlich gesunken. Christine Mohler, seit 40 Jahren dabei und beim Aufbau der Fachdienste wesentlich beteiligt, wird heute jedoch auch mit Problemen konfrontiert, die es damals nicht gab: Der Umgang mit den Hartz IV-Richtlinien etwa.

Und es liegt noch viel Arbeit für die Mitarbeiter an, bis die Stigmatisierung psychisch Kranker weniger ins Gewicht fällt. "Die Menschen wissen heute zwar mehr darüber, aber aufgeklärter im Umgang sind sie deswegen noch lange nicht," so Christine Mohler. Die Akzeptanz, dass auch psychische Fehlleitungen zum Leben gehören, sei häufig noch nicht vorhanden. "Diese Erkrankungen nehmen zu, werden deswegen jedoch nicht handlicher."

Finanziert wird der Bürgerkreis vom Land und vom Kreis. Wichtig sei auch die Lobbyarbeit "für eine Gruppe von Menschen, die das nicht selbst übernehmen kann", betont Andrea Struzyna. "Menschen mit Angststörungen stellen sich nicht vorne hin.

Menschen mit Depressionen suchen den sozialen Rückzug, Menschen mit einer Psychose führen Gedanken nicht zu Ende." Es liege also in der Natur der Erkrankung selbst, dass Lobbyarbeit schlecht getragen werden könne.

Info: Der Bürgerkreis feiert sein Jubiläum am morgigen Freitag bei einem Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr in der Kleinen Kirchgasse 5.