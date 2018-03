Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Bauarbeiten am neuen Postquartier - der Sinsheimer "Hauptpost" in der Muthstraße - sind zu etwa 70 Prozent erledigt, sagte Investor Michael von Gemmingen im Gespräch mit der RNZ. Inzwischen ist auch die Belegung der Praxisräume geklärt: Mit der "Oralchirurgie Sinsheim" bezieht die namhafte Praxis der Fachärzte Susanne Naumann und Jens Kleine - im Moment an den Standorten Buchen und Mosbach tätig - das komplette erste Geschoss in der Muthstraße 12. Postbank und Post-Servicecenter erweitern im Untergeschoss. Die restlichen beiden Geschosse werden mit hochwertigen Mietwohnungen belegt.

Von Gemmingen führt in eine Tiefgarage, die erst im Rahmen des Projekts neu entstanden ist. Die etwa neun Stellplätze im berüchtigt feuchten Sinsheimer Boden zu gründen, sei nicht ganz einfach gewesen, "aber wir hatten Glück". Eine Tiefgründung sei nicht erforderlich gewesen, jedoch habe man bei den hohen Elsenzpegelständen im Winter "durchaus auch mal Angst gehabt."

Im Gebäude läuft der Innenausbau. Fahrstuhlschächte sind eingezogen. Künftige Bewohner des Hauses gelangen von der Tiefgarage diskret in eines von zwei Wohnstockwerken, die mit jeweils einer Singlewohnung, einer mittleren 120- und einer großen 170-Quadratmeter-Wohnung ausgestattet sind. Der Komfort ist hoch; Gemmingen habe "so bauen wollen, wie auch ich mich wohl fühlen würde": Weite Glasfronten, große Bäder, Fußbodenheizung; Energie liefern Gas und Holzpellets. Eine mächtige Klimaanlage im Keller ist mit den Praxisräumen verbunden. Den mit Küchen versehenen Wohnungen liegen Mietpreise von zwischen zehn und zwölf Euro pro Quadratmeter zugrunde, sagt von Gemmingen, der ab Ostern in die Vermarktung gehen will.

Bezugsfertig sein sollen Praxis und Stadtwohnungen zum September. Für Besucher der Sinsheimer Innenstadt und der benachbarten Volkshochschule - ebenfalls eine Von Gemmingen-Immobilie - heißt das auch, dass "bis zum Jahresende" aller Voraussicht nach auch der Postparkplatz wieder nutzbar sein wird. Unklar ist lediglich dessen Bewirtschaftungsmodus.

Es gibt Anzeichen, dass die Stadt Sinsheim aus einem mit dem Investor bestehenden Bewirtschaftungsvertrag aussteigt; ohnehin ist es die Stoßrichtung im Rathaus, Parksuchverkehr aus dem Kern der Innenstadt, zu dem auch die Muthstraße gehört, eher fern zu halten. Ein Sachverhalt den Von Gemmingen nicht weiter kommentieren wollte, lediglich so weit, "dass man bald wieder hier parken" könne, "in welcher Konstellation, weiß man noch nicht."

Änderungen für Postkunden ergeben sich im Lauf der letzten Bauphase. Während die Postfiliale rück- und komplett umgebaut wird, zieht die Post vorübergehend in provisorische Räume im selben Haus um, wie Filialleiter Raim Serifoglou schildert. Der Umzug sei logistisch aufwendig, weshalb der Postbetrieb für zwei Tage eingestellt wird. Der Umzug beginnt am kommenden Montag, 19. März, um 12.30 Uhr und dauere bis Mittwoch, 21. März, ebenfalls 12.30 Uhr.

Diese knapp zwei Tage sind auch die einzige Zeit im Laufe des im Dezember 2016 begonnenen Bauprojekts, in denen die Arbeit der Post still steht: "Große Klasse", sagt Michael von Gemmingen, "dass das Team so mitgezogen hat." Sämtliche bisherigen Dienstleistungen und auch die gewohnten Mitarbeiter am Schalter und in der Bank blieben am Standort erhalten.