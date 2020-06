Sinsheim. (pol/mare) Am Dienstagabend ist eine Polizeikontrolle in Sinsheim ausgeartet, ein 38-jähriger Mann hat sich dabei handgreiflich gegen Polizisten gewehrt. Das teilen Beamten mit.

Ein Zeuge meldete demnach der Polizei Sinsheim kurz nach 23 Uhr einen Autofahrer, der offenbar betrunken mit einem Audi von Weiler nach Sinsheim unterwegs sei. Er folgte dem Fahrzeug bis zu einem Parkplatz in der Muthstraße.

Die alarmierte Polizeistreife kontrollierte hier schließlich den Fahrer des Audi. Dieser gab sofort an, dass er gar nicht gefahren sei und zudem Alkohol konsumiert habe. Der Zeuge konnte den 38-Jährigen jedoch eindeutig als Fahrer identifizieren.

Der Mann roch auch nach Alkohol und wurde immer aggressiver. Deshalb legten die Polizisten ihm Handschellen an. Einen Alkoholtest verweigerte er. So wollten die Ordnungshüter ihn aufs Revier für einen Bluttest mitnehmen. Allerdings wehrte er sich dagegen, dass ihm im Streifenwagen der Sicherheitsgurt angelegt wird. Er drückte eine Beamtin weg, stieß sich mit den Füßen ab und flüchtete so aus dem Auto. Die Polizisten reagierte jedoch schnell und hielt ihn fest.

Als er so von den Beamten zu Boden gebracht wurde und wieder ins Polizeiauto gebracht werden sollte, griffen auch Bekannte des 38-Jährigen, die bisher nur dabei gestanden hatten, ein. Und zwar verbal: Sie beleidigten und bedrohten sowohl Beamte als auch Anwohner. Die Beamten aktivierten ihre Bodycam und forderten die Männer auf, den Ort zu verlassen, was diese schließlich auch taten.

Der Alkoholtest auf dem Revier ergab schließlich einen Wert von knapp 0,5 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Später stellte sich noch heraus, dass der 38-Jährige keinen Führerschein hat.

Er und seine Bekannten wurden angezeigt.