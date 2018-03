Sinsheim. (pol/mare/van) Am späten Dienstagabend hat die Polizei nach einem vermissten 46-jährigen Mann in Sinsheim gesucht, wie die Polizei berichtete. Er war zuletzt in den Abendstunden im Bereich der Mülldeponie zwischen Sinsheim und Waibstadt an der Bundesstraße B292 gesehen worden.

Danach war er offenbar zu Fuß in Richtung Waldgebiet Saugrund/Orles gegangen. Bei der Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Bereich zwischen Sinsheim-Hoffenheim und Daisbach eingesetzt.

Wie die Polizei bekannt gab, konnte der Gesuchte im Waldgebiet nordwestlich der Mülldeponie gefunden werden. Der Vermisste befand sich nach Angaben der Beamten in einer hilflosen Lage. Zur Bergung war unter anderem die Feuerwehr Sinsheim eingesetzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Update: Mittwoch, 28. März, 7.50 Uhr