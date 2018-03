Sinsheim. (pol/mare) Aktuell sucht die Polizei nach einem vermissten 46-jährigen Mann in Sinsheim. Er war zuletzt in den Abendstunden im Bereich der Mülldeponie zwischen Sinsheim und Waibstadt an der Bundesstraße B292 gesehen worden.

Danach soll er zu Fuß in Richtung Waldgebiet Saugrund/Orles gegangen sein. Bei der Suche wird derzeit auch ein Polizeihubschrauber im Bereich zwischen Sinsheim-Hoffenheim und Daisbach eingesetzt.

Die Personenbeschreibung lautet wie folgt: Der 46-Jährige ist 1,85 Meter groß, schlank, er hat blonde Haare und ist bekleidet mit grauer Hose und schwarzer Lederjacke. Hinweise an die Polizei in Sinsheim, Telefon 07261 / 6900.