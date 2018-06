Von Christiane Barth

Sinsheim. Bei einem "Moscow Mule" in der Hand - einem Cocktail mit Wodka und Ingwer, garniert mit Gurkenscheiben (das alles im Kupferbecher) - beim romantischen Roadmovie ein wenig abheben vom Alltag? Klingt ganz nach Sommer und Ferien. Wobei nur Ersteres stimmt. Open Air-Kino gibt’s erstmals nun vor den Ferien. Filme, die neulich noch im Kino liefen, verpasst? Jetzt bietet sich eine Möglichkeit, doch noch die großen Leinwanderfolge der vergangenen Monate zu sehen. Das Citydome startet schon am 11. Juli sein Open-Air-Kino. Zum zweiten Mal nun gibt’s das Kino pur unter freiem Himmel auf dem Parkplatz der Burg Steinsberg.

"Die besten Kulisse, die wir je hatten", freuten sich die Kinobetreiber schon im letzten Jahr über ein Ambiente, das Ausblick bietet bis nach Sinsheim, über dem die Burgfeste thront und das Platz bietet für 500 Gäste pro Vorstellung. Die mittlerweile neunte Sommerkinoreihe hat sich sehr gemausert: 2009 startete das Citydome noch im Hinterhof des Kinos, wo zwar auch 200 Gäste das Leinwandspektakel verfolgen konnten, die Sitzordnung jedoch etwas gedrängt war. Auch in der Sinsheimer Allee waren die Platzverhältnisse nicht gar zu großzügig, da gab der Burgplatz später bereits mehr an Geräumigkeit her. Dann die Auslagerung nach Weiler auf die Burg, wo sich das Open Air zunächst im Innenhof rund um den Burgfried abspielte. Weil dort umfangreich saniert wird, wurden im letzten Jahr erstmals Leinwand, Licht- und Tontechnik sowie mehrere Verpflegungswagen auf dem hintersten Parkplatzareal unterhalb der Burg aufgebaut. Allein das Wetter war den Kinomachern nicht hold, so dass lediglich drei Filme ohne feuchtkalte Randbegleitung gezeigt werden konnten.

Frank Krause entschied schon im letzten Jahr: "2018 wird das Open-Air-Kino vier Wochen früher stattfinden." Mit der Vorverlegung des Termins erhofft er sich zum Einen eine stabilere Wetterlage und zum Anderen mehr Besucher, wenn die sommerlichen "Blockbuster" nicht erst in den Ferien laufen. Außerdem verspricht Krause einige kulinarische Überraschungen: Keinen "Food Truck", jedoch Snacks "auf die Hand" und bunte Cocktails.

Hochkarätige Besetzung gleich zum Anfang: Morgan Freeman und Tommy Lee Jones liefern sich in einem luxuriösen Altenwohnheim im kalifornischen Palm Springs einen Hahnenkampf in "Das ist erst der Anfang". Und zum Schluss wird eine großartige französische Gesellschaftskomödie voller Herz und Humor von den Machern des Dauerbrenners "Ziemlich beste Freunde" gezeigt. Besonders ans Herz legt Frank Krause den Besuchern die Komödie "Die Scht’is 2" und hält die Filmkomödie aus Frankreich immer noch für einen Geheimtipp. Das Programm soll Filmperlen für jeden Geschmack beinhalten: "Von Science Fiction bis tiefgründig haben wir eine gute Mischung gefunden, die ein breites Publikum anspricht", so der Theaterleiter.

Hier das Programm des Open-Air-Kinos: 11. Juli "Das ist erst der Anfang", 12. Juli "Das Leuchten der Erinnerung", 13. Juli "Deadpool 2", 14. Juli "Jurassic World 2", 15. Juli "Die Verlegerin", 16. Juli "Die Scht’is 2", 17.07. "Mein blind Date mit dem Leben", 18.07. "Laible und frisch", 19. Juli "Dieses bescheuerte Herz", 20. Juli "No Way out", 21. Juli "Solo - a Star Wars Story", 22. Juli "Das Leben ist ein Fest". Die Eintrittskarten können bereits vorbestellt werden und kosten zehn Euro. Falls schlechtes Wetter droht: Zurückgenommen werden die Karten nicht, außer bei schweren Unwetterereignissen.