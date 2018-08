Sinsheim. (pol/mare) Am Donnerstag kurz vor Mitternacht wurde eine Streife des Polizeireviers Sinsheim auf einen BMW in der Neulandstraße aufmerksam. Wie die Polizei mitteilt, hielt dessen Fahrer sofort auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an, als er die Beamten bemerkte.

Eine Fahrerlaubnis konnte der 22-jährige Sinsheimer dann auch tatsächlich nicht vorweisen. Bei dem Gespräch wehte den Beamten zudem eine Alkoholfahne entgegen. Sie ordneten einen Alko-Test an. Nach dem Ergebnis von über einer Promille folgten auf der Wache die Blutentnahme sowie die Anzeige bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft.

Seinen BMW transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Der Sinsheimer trat in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr auf.