Sinsheim. (tk) Nachdem die Vandalen ermittelt sind, die im Juli 2017 über 120.000 Euro Schaden am Wilhelmi-Gymnasium verursacht hatten, will die Stadtverwaltung nun 10.000 Euro Belohnung an die Hinweisgeber auszahlen, deren Tipp nach wenigen Tagen zur Ergreifung der minderjährigen Täter geführt hatte. Dies bestätigte am gestrigen Mittwoch Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage der RNZ. Der im Rahmen der Ermittlungen identifizierte Haupttäter war den Angaben der Polizei zufolge ein Kind und daher nicht strafmündig. Er sei jedoch "im Ermittlungsverfahren als Beschuldigter aktenkundig festgehalten worden", wie Albrecht es ausdrückt. Das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden, der Täter sei geständig.

Wer bezahlt den Schaden?

Stellt sich die Frage, wer für den Schaden aufkommt. Nach geltendem Recht bleibt der Stadtverwaltung die Möglichkeit, Ansprüche gegenüber dem Täter geltend zu machen, sobald dieser volljährig ist. Jörg Albrecht übt sich in Zuversicht: Es gebe "Anzeichen zur Hoffnung, dass sich die Eltern in der Pflicht sehen und dabei behilflich sind, den Schaden zu regulieren", so das Stadtoberhaupt vorsichtig. Auch die jungen Vandalen, die hinter Verwüstungen auf der "alla hopp!"-Anlage im Postgarten stehen, konnten über Zeugenhinweise ermittelt werden. Und auch hier wolle das Rathaus sein Versprechen einlösen und einen damals zugesagten Betrag an Hinweisgeber auszahlen. Allerdings müssten hier noch Details geklärt werden, die Albrecht jedoch für sich behalten wollte.