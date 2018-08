Sinsheim. (rnz/mare) Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagnachmittag in der Siedlung Hammerau bei Sinsheim gekommen. Ersten Berichten zufolge stürzte ein Muldenkipper beim Abladen auf einer Baustelle um.

Der Fahrer wurde hierbei in seiner Fahrerkabine eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bergungsarbeiten in Hanglage gestalten sich sehr schwierig. Der Lastwagen wurde zunächst durch die Feuerwehren aus Sinsheim, Weiler und Hilsbach, sowie durch das Technische Hilfswerk Sinsheim gegen weiteres Abrutschen gesichert und dann abgeschleppt. Die Arbeiten dauerten bis in den späten Abend. An dem Lastwagen entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Update: 8.50 Uhr, 31. Juli 2018