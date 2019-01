Zwei Tageskarten für Therme und Sauna sind in jedem Paket enthalten. Foto: Badewelt

Sinsheim. (rnz) Kälte hat sich im Kraichgau breit gemacht, Schnee rieselte am Donnerstag vereinzelt vom Himmel. Viele lockte deshalb das 34 Grad warme Wasser in die Badewelt. Zwischen 400 echten Südseepalmen und einer farbenfrohen Orchideenpracht, tummeln sich in den ersten Tagen des neuen Jahres viele Gäste, um der winterlichen Kälte für ein paar Stunden oder den ganzen Tag zu entkommen.

Wer in der Badewelt ebenfalls ein paar schöne Stunden verbringen möchte, kann beim Gewinnspiel Eintrittskarten gewinnen: Die RNZ verlost fünf Winterpakete. Darin sind neben zwei Tageskarten für die Vitaltherme und Sauna (gültig an allen Wochentagen) ein Gutschein für einen Prosecco, ein Wellness-Duschgel, ein Gutschein für zehn Minuten auf der Massage-Liege und ein Peelingsalz enthalten.

Wer gewinnen möchte, schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ SI TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Gewinner sowie Name und Adresse oder ruft an unter Telefon 0137822 / 702323. Die Leitungen sind bis einschließlich Sonntag, 6. Januar, 20 Uhr, geschaltet (Kosten pro SMS aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,49 Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend). Die Gewinner werden benachrichtigt.