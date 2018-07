Sinsheim. (pol) Zwei Gewehrgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mann am Dienstagvormittag bei der Außenstelle des Landratsamtes abgegeben. Das teilt die Polizei mit.

Er gab an, die Munition zuvor auf einem Grundstück gefunden zu haben. Die 30-Millimeter-Granaten wurden noch im Laufe des Vormittages vom Kampfmittelbeseitigungsdienst im Steinbruch in Weiler gesprengt. Um weitere Details zu klären, wird der Finder gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.